/U NÁS DOMA/ Královéhradecký kraj pořádá ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi na podporu náhradní rodinné péče Týden pěstounství Královéhradeckého kraje. Ten se uskuteční ve dnech 8. až 13. září 2019 a nabídne program pro odbornou i laickou veřejnost. Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Vladimíra Dernera.

Ilustrační foto | Foto: archiv CPNRP

„Náhradní rodinná péče je dnes nenahraditelnou součástí sociální práce s dětmi a mládeží. Přestože počty pěstounů během uplynulých let výrazně narostly, stále jich ještě není dost na to, aby bylo možné poskytnout nový domov každému dítěti, které ho potřebuje. Týden pěstounství nám pomáhá zvyšovat povědomí veřejnosti o potřebnosti náhradní rodinné péče a o tom, co vše obnáší,“ říká náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Vladimír Derner. V neděli 8. září akci odstartuje Den pěstounství pořádaný v Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem. Jeho součástí budou pěvecká a taneční vystoupení, promítání i setkání s herečkou Nelou Boudovou a její pěstounskou dcerou.