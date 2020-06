"Je to všechno pryč," zoufá si nad kupou poničeného nábytku Marie Nováková. Nedávno si prý pořídili nový. Z hromady se snaží zachránit alespoň jednu židli, tedy to, co z ní zbylo. "To je památeční po babičce, je ke krásnému kredenci. Kdyby ta voda alespoň nebyla v bytě, ale i lednice plavala po chodbě. Je to na zbláznění. Nikdo nás nevaroval, akorát v rádiu jsme slyšeli, že snad budou nějaké silné deště. Bylo to tady v momentě," svěřuje se.

I druhý den tu hasiči mají co dělat, přijeli na pomoc také z okolí. Před domy stojí kontejnery zaplněné zničeným nábytkem, před dalšími ještě čekají na odvoz odepsané koberce a linolea. Na trávníku ve stráni leží lednice s mrazáky, pračky…

Kromě Tutlek hasiči čerpali vodu ze zatopených sklepů, garáží, suterénu, zahrad a čistili propustky v Rychnově nad Kněžnou, Lipovce, ve Vamberku, v Černíkovicích, ve Vamberku - Merklovicích, v obci Lupenice, v Kostelci nad Orlicí (u cihelny voda zasáhla asi dva domy), Rybné nad Zdobnicí a Třebešově.

Bohumil Jansa přijel ve čtvrtek o půl čtvrté odpoledne z práce domů a chystal se na to, že začne stěhovat. Nakonec ale změnil plány, nikdo nepředpokládal, že se tu odehraje něco podobného jako v květnu 2005, kdy se tudy velká voda také prohnala. Šel pomoct kamarádovi s obytným vozem. "Tahali jsme ho, tlačili, protože ho už měl pod vodou. Než jsem se vrátil domů, tak byl pod vodou i náš barák. Teď si jdu domluvit kontejner a jdeme trhat podlahy," říká Bohumil Jansa.

Jak podotýká, stěhovat něco doma - na to už nebyl čas. Odnesl to i nábytek. "Bylo to tady během půlhodinky. Rozvodnil se potok za domem, v garáži je vidět čára, kam až voda vystoupala. Přitom je to malá říčka Štědrá, normálně tam vodu nevidíte. Od včerejška přes noc jenom pracujeme, myjeme," líčí.

Na pomoc mu přijeli kamarádi z nedalekých vesnic.

"Řekl bych, že na centimetr se tady opakovala situace z roku 2005. To jsme měli o deset centimetrů výš podlahy a zbýval centimetr, aby se nám voda dostala do baráku. Před čtyřmi lety jsme ale dělali rekonstrukci a podlahy jsme snížili a voda teď byla v baráku," vysvětluje.



Na trávníku leží kompoty. "To je ze sklepa. Neotevřeli jsme do něj včera v noci ani dveře, všechno, co v něm bylo, vyplavalo a opřelo se to o dveře," dodává.

O nic lépe na tom není ani další z obyvatel Tutlek, který žije o pár stavení dále: "Tady normálně tekla řeka, silnice nebyla vidět. Jsou vyplavená auta, všechno bylo pod vodou. I doma. Měl jsem vody po kolena. Koberce a všechno ostatní se odváží pryč. Co tady vidíte, to je desetina toho, co voda zničila. Člověk se celý život honí a pak mu to vezme voda!"

Někteří místní přišli i o slepice. To, že se z nebe snáší další déšť, snad už ani nevnímají, jen doufají, že se nic podobného, co zažili ve čtvrtek odpoledne, už opakovat nebude. Někteří přitom poukazují na to, že místní rybník byl moc naplněný. Před 15 lety prý voda v Tutlekách vyplavila 11 domů, místostarosta odhaduje, že tentokrát jich bylo 22 až 25.