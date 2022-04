Patří k nim i cesta vedoucí od křižovatky za Spáleništěm na Sudín, přestože tam přibyly čerstvé záplaty. Opatrní by měli být řidiči například také za Hláskou ve směru na Zdobnici, v Králově Lhotě, Opočně, kde dává motoristům zabrat hlavně tamní železniční přejezd, a po obnově volá i vozovka ve směru z Deštného v Orlických horách na Šerlich a několik dalších úseků. Silnice vedoucí už Pardubickým krajem mezi Borohrádkem a Vysokým Chvojnem si prý dokonce vysloužila přízvisko potratová. Ne všude přitom dojde na komplexnější opravy.

Počítat by s nimi měli řidiči v letošním roce opět na nejfrekventovanějších tazích Rychnovska, potrápí je tu částečné i úplné uzavírky.

Už v dubnu by měla začít rekonstrukce propustku v Ještěticích na trase silnice první třídy I/14, vybudováno tady bude mostní provizorium a provoz bude řízen kyvadlově.

Srovnejte, jakými proměnami prošly komnaty opočenského zámku

Stavebních prací na silnicích pak začne přibývat zvlášť v květnu. Za provozu dojde na druhou etapu opravy silnice v úseku Kounov - Plasnice. Jde o jeden z hlavních tahů do Orlických hor, přičemž se zároveň plánuje výstavba nového mostu přes Zlatý potok. "Po dobu provádění prací (cca 6 měsíců) bude doprava vedena po mostním provizoriu umístěném na levé (návodní) straně mostu. Provizorní komunikace bude jednopruhová, obousměrná s řízením provozu pomocí světelného signalizačního zařízení," stojí v oznámení o zahájení stavebního řízení.

Stavba by měla být hotová do 25. září.

Těžká auta drtí i silnici a propustky u opočenského Broumaru

Od května až do října letošního roku by měly probíhat práce na obnově živičného krytu v Lípě nad Orlicí na frekventovaném tahu I/11, motoristé tudy budou projíždět kyvadlově.

Na objížďku pak odkážou řidiče další stavby. Od června až do října se bude při úplné uzavírce opravovat silnice první třídy I/14 v Potštejně a od sklonku léta do října silnice vedoucí po hrázi opočenského rybníku Broumar, součástí záměru bude rekonstrukce a výstavba propustků, mostu a výstavba nového chodníku a veřejného osvětlení. Dokončení je naplánované až do června příštího roku.

Při krátkodobé uzavírce od 4. do 8. července se má opravovat železniční přejezd ve Žďáru nad Orlicí.

Seznam plánovaných oprav na silnicích i s předpokládanými termíny zahájení a ukončení poskytl Deníku Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Termíny se však ještě mohou upřesňovat podle připravenosti jednotlivých staveb či oprav.

Na trať Bafuňářských závodů v Říčkách vyrazily TJ Slavoj Houslice i vinobraní

"Jde je o soupis předpokládaných akcí, je také možné, že některé akce se realizovat nebudou, například na některou nebudou přiděleny peníze, nebo budou některé uzavírky navíc. O každé uzavírce bude vedeno samostatné správní řízení, po kterém teprve bude jasný termín a rozsah dopravních omezení," upozornila Jana Matějková z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství - oddělení silničního hospodářství

Krajský úřad Královéhradeckého kraje povoluje uzavírky silnic první třídy, uzavírky silnic druhé a třetí se povolují na úrovni obcí s rozšířenou působností.

V seznamu stavebních záměrů za Rychnovsko figuruje na Rychnovsku rovněž výstavba nové okružní křižovatky na tahu I/14 mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou.

Kilometry obchvatů pomalu narůstají

V tomto okrese pokračuje i budování obchvatů. Ten silně dopravou zatížených Doudleb nad Orlicí má být zprovozněn v příštím roce. Jde o 2 780 metrů dlouhý úsek, na kterém mají vyrůst i dvě protihlukové stěny v délce 438 metrů. V Opočně se pak začalo s pracemi na druhé etapě obchvatu města. Délka plánovaného úseku je půl druhého kilometru, je sice kratší než již zprovozněná - první část, ale po technické i finanční stránce je mnohem náročnější.

„Nová komunikace musí překlenout údolí Zlatého potoka, a proto musí být vedena po mostním objektu. Stavba se navíc musí vypořádat se ztíženými geologickými podmínkami údolní nivy. Je také nezbytné vystavět opěrné zdi,“ vysvětlil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast investic.

Interiéry zámku Opočno se vrátily do časů Josefa Colloredo Mannsfelda

Součástí stavby budou přeložky účelových komunikací, kanalizačních a vodovodních přípojek a veřejného osvětlení a vyžádá si úpravu meliorací a následnou rekultivaci okolí. Vzniknou také nové chodníky a nové nasvícení kruhové křižovatky. Většina prací má probíhat bez dopadu na silniční provoz. S dopravním omezením bude třeba počítat pouze při závěrečném napojení na stávající silniční síť.

"Již tak velké dopravní zatížení města ještě vzroste po dalším rozšíření průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Přeložka je významná vzhledem k dopravnímu napojení na nově dokončenou dálnici D11 do Jaroměře a také jako přístupová komunikace do Orlických hor,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Zdroj: Archiv

Které silnice na Rychnovsku se letos mají dočkat oprav:

Ještětice

I/14 oprava propustku, kyvadlový provoz s mostním provizoriem

Kounov - Plasnice

II/309 druhá etapa rekonstrukce průtahu Kounova včetně mostu přes Zlatý potok, za provozu s mostním provizoriem

Lípa nad Orlicí

I/11 Obnova živičného povrchu (antivibrační opatření), za kyvadlového provozu

Opočno

III/29840 hráz Broumaru, rekonstrukce silnice, rekonstrukce a výstavba propustků, mostu a výstavba nového chodníku a veřejného osvětlení, za úplné uzavírky

Potštejn

I/14 oprava silnice, za úplné uzavírky

Žďár nad Orlicí

II/305 oprava přejezdu

Nové stavby:

Mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou

I/14 výstavba nové kruhové křižovatky v místě napojení účelových komunikací od obce Litohrady a od fotovoltaické elektrárny

Opočno

II/298 výstavba druhé etapy obchvatu

Doudleby nad Orlicí

I/11 výstavba obchvatu