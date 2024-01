Nahoru sice jedou ve vyžehlených stopách, ale někteří běžkaři bruslí i uprostřed široké cesty. A to zase vadí turistům, kteří na Velkou Deštnou vyrážejí pěšky nebo s dětmi na sáňkách. „Mají udělané stopy a stejně jedou prostředkem. A my máme jít kudy? Závějemi? Jeden běžkař mě vzal jednou hůlkou přes nohy a křičel, ať si chodím po městě,” říká turista Petr Málek, který do hor vyráží i v zimě pěšky nebo na sněžnicích.

Osm hodin ráno, na parkoviště na Šerlichu se sjíždějí běžkaři, z několika aut vystupují i lidé s batohy a míří nahoru na Velkou Deštnou pěšky. O trasu se musí obě skupiny podělit. „Lidi nám šlapou do stop, ničí je a pak se špatně jede. Ať si jdou na rozhlednu, ale musí koukat pod nohy,“ rozčiluje se Tomáš Kratochvíl, který přijel do Orlických hor na běžky s partou přátel z Pardubic.

Na Velké Deštné jsou za pěkného počasí desítky běžkařů i pěších turistů. Dál však už většinou jedou jen běžkaři. „Vyrazila jsem nedávno na Kunštátskou kapli z Velké Deštné a tam už jezdí jen na běžkách. Byla jsem trochu za exota a pohledy některých běžkařů byly ostré,“ podotýká Věra Tichá z Ústí nad Orlicí. Zažila i hádku s běžkaři nedaleko rozhledny Vrchmezí. „Stopy jsme jim neničili a stejně nám jedna partička sprostě vynadala,“ dodává Tichá.

Jak má zhruba vypadat 'provoz' na upravené cestě pro běžkaře:

Jak má zhruba vypadat 'provoz' na upravené cestě pro běžkaře.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Hory ale patří všem a nejsou na nich trasy, kam by měli pěší turisté vyloženě zákaz vstupu. Vše je o vzájemném respektu. „Nemůžeme omezovat vstup na vyžehlené stopy, to je ve správě obcí. Je to ale hlavně o ukázněnosti návštěvníků. Cedule jsou jen informativní a doporučují trasu, kudy má kdo jít podle toho, co má na nohou,” informuje vedoucí CHKO Orlické hory David Rešl.

O tom, kdo má na horách v zimě na turistických trasách přednost, zda běžkaři, nebo pěší, se neshodneme ani u nás v redakci Deníku:

Pokud pracovníci správy chráněné krajinné oblasti potkají na běžkařské trase pěší turisty, pokuta jim nehrozí. „Určitě pokutu nedostanou, ale údržba trasy pro běžkaře stojí nemalé peníze, jezdí tam pravidelně rolba. Pokud na trasu nevstupuji v botách, znamená to, že respektuji i další návštěvníky hor,” podotýká Rešl.

Co si myslíte vy? Měl by být omezen vstup pěších na běžkařské tratě? hlasujte v anketě na konci článku.

Realita však bývá taková, že stopy jsou zničené, a to nejen od pěších. „To si pište, že stopy ničí, a nejen turisté. Někteří lidé tam jezdí i auty a občas nám to pěkně rozjezdí. A nahoře to rozdupou Poláci, ti chodí většinou pěšky. Je to věčný boj,“ přiznává rolbař Pavel Temiak z Dolní Moravy, který pravidelně upravuje desítky kilometrů běžkařských stop. Rozšlapané stopy mu pak ale dají mnohem více práce, aby je zase upravil.

„Pokud je sníh tvrdý, umrzlý, tak se nic neděje, když nerozdupou přímo stopy. Jenže pokud jsou čerstvě projeté a projde tam stádo divokých lidí, tak je to tragédie a dá to víc práce stopy nažehlit,“ vysvětluje Temiak.

Cedule upravující „provoz” na cestách jsou podle něho k ničemu, sice je u běžkařských tras v Dolní Moravě mají, ale lidé je prý nečtou. „Lidé značky ignorují. Na rozcestí pod lomem máme ceduli – vpravo pěší, nalevo běžkaři - a stejně chodí všude,“ uzavírá rolbař.

Úprava stop pro běžkaře je nákladná záležitost. Obce za ni každou zimní sezonu dají stovky tisíc korun a nevydělají nic. „Běžkařské stopy máme pod palcem, nevyděláme na tom ani korunu. Údržba stojí ročně okolo 600 tisíc korun, o náklady se dělíme se společností Sněžník. Stopy žehlíme podle potřeby a také musí být dost sněhu, jinak pásy na rolbě hodně trpí a to není nic laciného,“ říká starosta Dolní Moravy Ladislav Janočko.

Zdejší rolbař najezdí při úpravě stop až 80 kilometrů. Desítky kilometrů stop žehlí i technika v Orlických horách v okolí Deštného, Orlického Záhoří nebo Říček.