Týniště n. Orlicí – O novém řediteli kultury se stále jedná. Zastupitelé chtějí Tomáše Kavku.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

V úterý se sešli členové vedení města s divadelníky v Týništi nad Orlicí. Cílem této pracovní schůzky bylo stanovení postupu pro výběr nového ředitele kulturního centra poté, co bylo předchozí výběrové řízení kvůli rozporům v dokumentaci vítězného kandidáta Karla Janečka zrušeno.

Zastupitelé by do funkce nejraději obsadili Tomáše Kavku, který byl ve zmíněném výběrovém řízení poražen bývalým krajským politikem Janečkem.

„Padl návrh oslovit pana Kavku přímo, bez nového výběrového řízení. Takový postup bychom museli ještě projednat. Navíc není vůbec jisté, že pan Kavka nabídku přijme," prozradila Deníku starostka Týniště Jana Galbičková.



Tomáš Kavka, který do 31. července zastupoval na postu ředitele kulturního centra Libora Stolína, se nyní musí rozhodovat, zda znovu vstoupí do hry. Minulá dějství pro něj totiž podle všech dostupných informací nebyla vůbec jednoduchá. Záleží hlavně na tom, jakým způsobem s ním bude vedení města jednat.

Kavka prý nenaplnil očekávání

Chyby v účetnictví, špatné hospodaření, nenaplnění koncepce, málo uskutečněných kulturních akcí – příklad toho, co vadilo městské radě v Týništi nad Orlicí na počínání Tomáše Kavky ve funkci ředitele kulturního centra. Po nešťastném výsledku výběrového řízení byl i přesto Kavka osloven, aby post ředitele převzal.



„Volali mi ještě v úterý pozdě večer. Budu čekat, jaké mi nabídnou konkrétní podmínky. Rozhodovat se budu i podle toho, jakým způsobem se mnou budou vrchní představitelé města jednat," říká Kavka. Pro nikoho by nebylo dobré, aby městská rada měla problém s osobou ředitele kultury, jednalo by se pak o čemkoli velice těžko.

O KONKRÉTNÍCH CHYBÁCH SE ZATÍM NEVÍ

Deník zajímalo, zda údajná předchozí Kavkova pochybení, zejména co se týče finančního vedení centra, nebudou překážkou pro jeho jmenování. I kvůli nim totiž město podle Galbičkové hledalo nového ředitele – především ekonoma.

Starostka Galbičková podle svých slov nemá přehled o účetních chybách, ty by měl na konci listopadu ukázat až objednaný audit. Sám Kavka přiznává jednu administrativní chybu v objednávkách kulturního centra.

NENAPLNIL KONCEPCI, NEVYČERPAL ROZPOČET

K nenaplnění kulturního plánu Galbičková říká: „Pan Kavka dobře věděl, kolik má na realizaci své koncepce času. Od začátku bylo jasné, že bude pouze zastupovat ředitele Libora Stolína, a to na dobu určitou."



Kolik času by bylo potřeba k nastolení perfektního fungování centra, které bylo ke konci Stolínova působení v krizi, je subjektivní.

Ke stanovení zmíněné „doby určité" má ovšem Kavka jisté výhrady: „Doba zástupu nebyla určena. Stolín se mohl kdykoli vrátit. Netušil jsem, jestli tam budu tři měsíce, šest měsíců nebo rok."



Tato nejistota měla podle Kavky vliv na jeho počínání. A to i co se týče čerpání rozpočtu. Od konce Kavkova působení 31. července měl rozpočet vystačit i pro zbytek roku.