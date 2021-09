"Četník dostal povýšení a Mumrák šel do basy, protože zakrátko byl dopaden při nové krádeži," stojí v kronice.

Byl to totiž sám Mumrák a jeho žena, prý také nenapravitelná a několikrát trestaná zlodějka, kteří mu azyl poskytli v domku vystavěném poblíž hostince Na Krahulci u Sněžného. Mumrák četníkovi řekl, že až bude v okně červená záclonka, Jaroš bude "doma". Jakmile se tam objevila, četník vtrhl dovnitř. Jaroš se v poslední chvíli ukryl za dveře, ale čouhaly mu boty. Četník ho přimáčkl a zatkl.

"Tehdy nachytal při krádeži novohrádecký četník Šoch Mumráka (Emanuela Fišera), zatknul ho a chtěl ho nechat zavřít. Mumrák věděl, kde se Jaroš skrývá, a žádal četníka, aby ho propustil, že mu pomůže v jeho pátrání. Poněvadž to byla nabídka lákavá, četník svolil," líčí další sled událostí kronikář obce Dlouhé - Rzy.

Co vraha natolik rozběsnilo, že si počínal tak sadisticky? Později u soudu vypověděl, že ho znásilněné děvče poznalo a hrozilo, že to na něj poví. Vrhl se na ni se sekerou, kterou si nesl od kováře, ubil ji a mrtvoly se zbavil, jak bylo popsáno výše.

"Vrahem byl trestanec Jaroš z Borové, který ji v lese přepadl a po znásilnění ubil. Údy oddělil od trupu a spálil. Tělo pak hodil do řeky Metuje. Srdce vyrvané z těla viselo na smrčku," popisuje hrůznou událost kronika obce Dlouhé - Rzy.

Je to přesně 120 let, 21. září roku 1901 se malebné údolí Peklo u Nového Města nad Metují stalo kulisou jedné z nejsurovějších vražd Podorlicka. Její obětí byla mladičká švadlenka z Mezilesího Marie Suchánková.

