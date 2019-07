S kolonami mohou řidiči počítat mezi Lipovkou a Rychnovem nad Kněžnou. Tento týden tam v souvislosti s opravou silnice začala platit dopravní omezení. A ta čekají v příštích dnech motoristy také na dalších frekventovaných tazích Rychnovska. Silničáři totiž využijí celozávodní dovolené v kvasinské automobilce, kam denně dojíždějí za prací tisíce lidí. Začne 20. července a s blížícím se volnem ve škodovce startují i nejzásadnější opravy silnic letošního léta.

„Už od pondělí 15. července do 5. srpna dojde k dopravnímu omezení na okružní křižovatce silnic č. I/14, II/319 a místní komunikace ulice Pod Budínem v Rychnově nad Kněžnou z důvodu zajištění první etapy rekonstrukce okružní křižovatky,“ upozorňuje rychnovská policejní mluvčí Alena Kacálková.

Od 22. do 25. července pak čeká zatěžkávací zkouška nervů a trpělivosti na řidiče v Častolovicích. Na tamní kruhovém objezdu se bude opravovat živičný kryt a provoz v místě budou řídit kyvadlově pracovníci stavby a v mimopracovní dobu semafory.

„Ve dnech 24. a 25. července bude větev silnice č. II/318 uzavřena a provoz bude odkloněn na objízdnou trasu,“ informovala dále policejní mluvčí.

Práce na mostu odkloní dopravu na objízdné trasy

Kilometry jízdy navíc pak bude znamenat pro řidiče více než měsíční uzavření mostu v Záměli na silničním tahu do turisty oblíbeného Potštejna.

„Od 24. července do 28. srpna dojde k úplné uzavírce silnice č. I/14 v prostoru mostu ev. č. 14. 116 u obce Záměl z důvodu zajištění zdvihání mostní konstrukce. Objízdné trasy budou vyznačeny,“ dodala Alena Kacálková.

Další aktuální uzavírky



III/31010 Říčky v Orlických horách uzavírka do 20. 10.



III/3111 Říčky v Orlických horách – Orlické Záhoří úplná uzavírka do 30. 11.



Týniště nad Orlicí, křiž. ul. Mostecká a Turkova úplná uzavírka do 31. 10.



III/3209 Hoděčín – Olešnice úplná uzavírka do 31. 7.



II/320 Přepychy – Záhornice úplná uzavírka do 13. 9.



I/14 Potštejn – Sopotnice dopravní omezení do 25. 8., provoz řízen kyvadlově semafory, III/3167 Potštejn – Proruby uzavírka do 31. 8. mezi křižovatkou se silnicí č. III/3169 v k.ú. Potštejn a křižovatkou se silnicí č. III/3126 v k.ú. Proruby



I/14, II/298 a MK Dobruška uzavírka a dopravní omezení do 30. 9.



III/31814 Rychnov nad Kněžnou, Městská Habrová uzavírka do 31. 8.