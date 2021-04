"Problém je ten, že tyto pozemky nejsou v majetku obce Skuhrov nad Bělou, ale v majetku soukromé společnosti Hiragana," říká starosta Skuhrova nad Bělou Milan Bárta.

Hiragana začala jednotlivé stavby někdejších provozů Porkertova podniku likvidovat, cílem projektu bylo odstranění staré ekologické zátěže půdy i vody.

"V té záležitosti uběhl rok. Společnost na to měla i dotaci z Evropské Unie, byla vyúčtovaná a celá společnost byla po první fázi prodaná. Zjistilo se, že likvidace kontaminace je nedostatečná a musí pokračovat. Pokračovat by se v ní mělo už s pomocí národních fondů, ale společnost Hiragana se se státem nemohla dohodnout, uskutečnila se tu asi tři nebo čtyři sezení. Zástupci ze strany státu tvrdili, že to je za moc peněz," vysvětluje starosta.

Porkertova fabrika zahrnovala tři zdejší provozy - Růženinu huť, strojírenský závod Seykorovnu a Lerchovnu již na území Kvasin. Na místě prodané Lerchovny dnes působí společnost Port. Plány přitom byly i takové, že by lokalita Seykorovny po důkladném odstranění kontaminace půdy byla využitá pro parcely a výstavbu bytů.

"S ministerstvem se ale společnost nedohodla a teď už to je druhým rokem na bodě, kdy nemáme vůbec žádné informace, co a jak se bude dít dál. Prý to stojí na jakémsi soudním sporu mezi státem a společností Hiragana," popisuje potíže spojené s odstraňováním staré ekologické zátěže po průmyslové výrobě Milan Bárta.

Kdy se její další fáze Seykorovna a Růženina huť dočkají, tak není jisté. Pro odvezení zbytků Růženiny huti k drtiči pak nebylo vydáno povolení kvůli nadměrnému zatížení mostu, který se nachází pod Růženinou hutí.

"Uvízlo to na slepé koleji. Dva roky tu nebylo žádné sezení, nemáme žádné další informace, nic se kolem toho neděje, areál zarůstá nálety a my s tím nic dělat nemůžeme. Může se to táhnout léta," upozorňuje skuhrovský starosta.

Z dostupných informací ministerstva životního prostředí vyplývá, že projekt Dokončení sanace areálu strojírny a slévárny firmy J. Porkert v katastrálním území Skuhrov nad Bělou byl 23. března 2020 zrušen. Firmě Hiragana pak byla vyplacena dotace z Fondu soudržnosti EU ve výši 1 764 986,75 korun.

"Nicméně s ohledem na faktické zrušení projektu byly ze strany poskytovatele dotace učiněny kroky k tomu, aby došlo k vymožení celé částky zpět," uvedla mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Zakladatel později světoznámé firmy Josef Porkert se stal správcem Růženiny huti v roce 1863. Roku 1881 si ji pronajal a výroba se rozrůstala. Vedení továrny později převzali synové Eduard a Vilém. Ustáli požár továrny a přivedli na svět výrobek, který firmu nejvíce proslavil - bytelný litinový mlýnek. Zájem o něj byl i za oceánem.



Porkertova továrna přečkala i světovou válku, další požár a hospodářskou krizi a do světa odsud odcházely i sporáky, šlehače a dokonce první univerzální kuchyňský robot v Evropě. Za druhé světové války již byla v rukou vnuků zakladatele slavné značky Porkert.



Všechno pak změnil rok 1948 a znárodnění podniku, po dalších čtyřicet let se výrobky pod značkou Porkert nesměly vyrábět. Ve skuhrovském závodě zůstala jen výroba ručních litinových kuchyňských strojků.



Do rukou potomků původních majitelů se skuhrovská továrna vrátila po sametové revoluci v žalostném stavu. Restart se dařil, ale jen několik let. Svou produkci dodávala do 90 zemí světa. Válcovat ji ale začaly méně kvalitní, ale zato levnější napodobeniny jejich mlýnků z Číny a o zisky ji připravilo také posilování koruny a růst ceny cínu. V červnu 2007 zkrachovala.



V konkurzu skuhrovský závod koupila firma Karavela Bohemia a provozovala ho její dceřiná společnost Karavela Properties. V roce 2009 ztrátová firma vstoupila do likvidace.