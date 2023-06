Už desítky let dlouhou tradici má akce, která děti v Mělčanech vtahuje do pohádky. Na Pohádkový les se můžete těšit i tentokrát.

Z pohádkové stezky v Mělčanech. | Foto: Dana Ehlová

„Pojďte s námi do pohádky a to v sobotu 3. června z táborové základny v Mělčanech. Startovat můžete od 10 do 12 hodin. Čeká vás pohádková trasa plná úkolů. V lese můžete narazit na princezny, Karkulku a vlka, Shreka a Fionu, motýla Emanuela a Makovou panenku a mnoho dalších pohádkových bytostí,“ zve Dům dětí a mládeže v Dobrušce holčičky a kluky z města i širokého okolí k návštěvě Pohádkového lesa.

„V letošním roce máme naplánovaných 14 stanovišť a 30 postaviček. Děti již tradičně budou plnit s pohádkovými bytostmi různé úkoly, za každý splněný úkol obdrží razítko do hrací karty a na konci trasy dostanou sladkou odměnu v podobě pitíčka, sušenky a domácího perníčku,“ doplnila ředitelka Petra Čečetková.

Další Solnická solná stezka se otevírá. Už první červnovou sobotu

Akce v lese pod vrcholkem Chlum se koná už desítky let a dnes na ní chodí v roli rodičů mnozí z těch, kteří ji v minulosti absolvovali jako malé děti. „Moc se na vás těšíme a držme si palce na krásné počasí!“ vzkazují pořadatelé a připomínají, že pohádková trasa nebude sjízdná s kočárkem.

Dodejme, že předpověď vypadá nadějně, takže nic nebrání vyrazit v první červnovou sobotu dopoledne do Mělčan.