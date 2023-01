/FOTO/ Koledníci už tento víkend vyrazí na Rychnovsku na tradiční tříkrálovou obchůzku spojenou se sbírkou pro potřebné. Tři krále i s betlémem v životní velikosti naleznete i kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově.

Z neratovského kostela. | Foto: Deník/Jana Kotalová

I tady probíhá již nějaký čas sbírka, pomoci má s financováním opravy střechy kostela, která je výjimečná svou podobou. Zakomponované je do ní prosklení ve tvaru kříže. Čas na něm však zapracoval a do svatostánku začalo silně zatékat. Na rekonstrukci už významně přispěl Královéhradecký kraj. "I s tím, co nám dal kraj, se nám zatím podařilo sehnat 10 milionů korun. Zbývá nám sehnat ještě dalších 10 milionů korun. Vzali jsme si na rekonstrukci úvěr," uvedl před vánočními svátky duchovní správce neratovské římskokatolické farnosti Josef Suchár, který i proto doufá, že se kýženou částku povede nashromáždit co nejdříve.