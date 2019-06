Ve čtvrtek 20. června od 8 do 15 hodin se v Tréninkové pekárně Láry Fáry v Kvasinách otevřou dveře dokořán.

Pekárna na Plechu. | Foto: Martin Tobiška

„Opět vás necháme nahlédnout do našeho království! Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá, kde vznikají výrobky dovážené do našich kaváren Láry Fáry a jak probíhá celý proces sociálně terapeutické dílny, kde se lidé s mentálním postižením učí běžnému pracovnímu procesu,“ zvou provozovatelé z organizace Pferda.