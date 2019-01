Rychnovsko - Při pokračování současných teplot by někde zvažovali vyhlášení „uhelných prázdnin“. Výdaje za teplo totiž závratně narůstají.

Pokračování mrazivého počasí by už podle některých ředitelů škol mohlo vyvolat i úvahy o vyhlášení „uhelných prázdnin“. Vedle zimy v místnostech ale nejvíce straší hrozba přerušení dodávek pitné vody.

Podoba letošní zimy přidělává starosti i vedení Podorlického vzdělávacího centra v Dobrušce. „Zatím zvládáme učebny vytopit na dvacet stupňů, ale samozřejmě nám vzrostly náklady,“ říká ředitel Podorlického vzdělávacího centra Vladimír Voborník.



Ve škole proudí příjemné teplo z elektrokotlů, jejich provoz je nyní dosti finančně náročný. Zatímco prosinec a leden byl příznivý, posledních 14 dnů se denní spotřeba energie šplhá závratně nahoru.



„Každý den vidím, kolik peněz jsme zhruba protopili. Běžně se tato částka pohybuje kolem osmi devíti tisíc. Například ve středu to ale bylo 15 tisíc,“ uvedl ředitel.



Podle něj se zatím dá tato situace zvládat, ale pokud by přišly mrazy, které klesnou i pod minus patnáct stupňů přes den, bylo by už na místě uvažovat o vyhlášení „uhelných prázdnin“. Meteorologové sice slibují, že tato situace by už nastat neměla, avšak počasí je velmi vrtkavé.