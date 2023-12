Hradec se dočká přestavby Milety, začít má na jaře

Dlouho očekávaná přestavba křižovatky Mileta má začít v Hradci Králové už na začátku jara. Stavba za víc než půl miliardy korun bez DPH má odstranit jeden z kritických bodů dopravy na městském okruhu. „Předpokládáme, že přípravné práce budou zahájeny za klimaticky příhodných podmínek v březnu,“ věří mluvčí ŘSD Petra Drkulová. Od dubna by se pak měla křižovatka částečně uzavřít. Celá křižovatka by měla být podle plánů ŘSD výš kvůli gravitačnímu odvodnění nové čtveřice podchodů pro chodce a cyklisty. Přibyde také další odbočovací pruh od mostu U soutoku směrem do centra a začátek Zborovské ulice se rozšíří na dva pruhy. Vše má zabránit častým dopravním zácpám. Vzniknout má také nové napojení fakultní nemocnice na Zborovskou ulici. Hotovo má být v roce 2025.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová