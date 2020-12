"Měl jsem svoji zubařku v Týništi nad Orlicí, paní Tomanovou, chodil jsem k ní od učňáku. K 1. listopadu skončila, a to už dva roky oddalovala. Obvolal jsem přes dvacet zubařů, zkoušel jsem to namátkou i v Hradci nebo v Pardubicích. Tam jsem se konečně zaradoval, když mi řekli, že přijímají, ale pak jsem se dozvěděl, že to není zubařka, ale dentistka. Pojišťovna mě odkázala na nějaký zubařský server, na němž je k dispozici přehled, kde přibírají. Ale nevím, jestli je aktualizovaný, protože když jsem volal na číslo, kde údajně měli přijímat, už nepřijímali. Jinak tam byli zubaři v Praze nebo Brně," popisuje strasti spojené s hledáním zubaře Martin Tobiška.

A do důchodů odcházejí nebo už odešli i další stomatologové z Rychnovska. Úbytek zubařů v menších sídlech má pak za následek to, že ti stávající mají naplněné kapacity a nové pacienty nepřijímají.

Už téměř rok zůstává neobsazená i ordinace v Doudlebách nad Orlicí. "Pouštěl jsem inzeráty na všechny strany. V ordinaci máme zařízení, sice není úplně nejnovější, ale nabízíme bezúročný úvěr na její případné zařízení a k tomu krásný slunný byt 3+1. Zubaře se nám ale sehnat nepodařilo," říká starosta Doudleb nad Orlicí Ivan Keprta.

V péči doudlebské zubařky byli nejen místní, ale i pacienti z okolních obcí, celkem šlo o téměř tři tisíce lidí. Loni tu vznikla dokonce petice upozorňující na problém s dostupností stomatologických služeb v regionu. Městys jí adresoval na ministerstvo zdravotnictví, Českou stomatologickou komoru, VZP, lékařské fakulty i krajský úřad. Kraj tehdy na dotaz Deníku reagoval, že síť poskytovatelů zdravotních služeb je v kompetenci zdravotních pojišťoven, nikoliv krajů.

"Snažili jsme se oslovit co nejvíce institucí. Teď asi udělám druhé kolo. Po druhé světové válce to bylo tak, že jestliže stomatolog vystudoval za státní peníze, dostal přidělenku na místo, kam si šel to bezplatné studium odpracovat. Teď vystudují a odejdou do zahraničí," poznamenává doudlebský starosta.

Všeobecná zdravotní pojišťovna v červenci 2019 zavedla program, jehož součástí je mimo jiné jednorázová bonifikace lékaře za registraci nového pacienta. Už jen za první čtyři měsíce díky tomuto programu našlo nového zubaře 11 611 pojištěnců, kteří do té doby nebyli registrovaní. Na Rychnovsku, jak se zdá, to ale nestačí.

Do kritického stavu se dostává i Dobruška

"Paní doktorka Šmídová šla do důchodu a teď tu skončila i paní doktorka Nentvichová. Jestli to dobře počítám, máme tu teď jednoho zubaře na poliklinice a v sousedním Opočně vím o třech. Ta situace je docela krizová," tvrdí místostarosta Dobrušky Miroslav Sixta.

"Rádi bychom přivítali nového zubního lékaře, máme pro něj i rezervovaný byt 3+1 v centru a k tomu garáž. Nikdo se zatím nepřihlásil. Měli jsme tu jedno jednání, ale to bylo už na sklonku loňského roku a ti lékaři si nakonec vybrali Náchod. Lékaři odcházejí do velkých měst a my tady na perifériích o ně přicházíme," dodává.

Sice jde o kapku v moři, ale už příští rok by se alespoň část těch, kteří doposud hledali marně, svého zubaře měla dočkat. "Na Rychnovsku překvapivě očekáváme příchod nových lékařů. Nová ordinace se buduje v Rychnově nad Kněžnou. Mám informaci, že by mohla začít fungovat na přelomu prvního a druhého čtvrtletí příštího roku, očekává se, že se velmi rychle naplní," říká předseda Oblastní stomatologické komory v Rychnově nad Kněžnou Tomáš Petrák.

Také on potvrzuje, že sehnat v tomto regionu zubního lékaře, který by přijímal nové pacienty, je velmi obtížné. "U nás jsem tak trochu výjimkou, občasně nabírám, mám novou paní doktorku," vysvětluje Tomáš Petrák a doporučuje sledovat webové stránky, kde se případné oznámení může objevit.

Nejde o nijak velké počty pacientů. Pokud se tato příležitost naskytne, šanci uspět má 50 až 100 nejrychlejších.

Dlouhých dvacet měsíců byla bez svého zubaře i Solnice, které pomohla vytrhnout pomyslný trn z paty kvasinská automobilka. Město zajistilo rekonstrukci ordinace a automobilka přislíbila, že se bude finančně podílet na jejím chodu. Zubní ordinaci provozuje firma Můj zubař, která ji vybavila technologiemi a sehnala jak zubaře, tak sestru. Vystudoval v Čechách, ale pochází z Palestiny. Město mu poskytlo i byt.