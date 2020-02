Na co kam: Orlický maraton startuje

/POZVÁNKY/ Okolí Deštného v Orlických horách ožije 1. a 2. února už 36. Orlickým maratonem. Kvůli lepším sněhovým podmínkám se jeho trasy přesunou na Šerlich. „Členitý terén dává závodníkům pořádně zabrat a jen těžko najdou místo, kde by si mohli dovolit trochu odpočinku. Ale právě podhorské louky zapadané sněhem a náročnější běžecké tratě jsou to, co závodníky nejvíce láká. Vyber si i ty svoji trasu - maratonských 40 kilometrů klasicky, či poloviční distance s menším převýšením klasicky i volně. Pro méně zdatné běžkaře je i na Orlickém maratonu desetikilometrová trasa,“ zvou organizátoři.

Orlický maraton přiláká o víkendu do Deštného v Orlických horách stovky vyznavačů běhu na lyžích. | Foto: Vojtěch Podstavek

Masopustní veselí je tu V Kostelecké Lhotě, Kozodrách a Korytech 1. února: Dobrovolní hasiči z Kostelecké Lhoty, Dámský klub Slavětína a TJ Sokol Kostelecká Lhota zvou v sobotu od 10 hodin na masopustní průvod s hudbou. Řadit se začne od 9.30 v Kozodrách u kapličky. Pak zamíří do Koryt a Kostelecké Lhoty. Divácká veřejnost je vítána stejně jako masky do průvodu. Akce bude zakončena v Hostinci u Hubálků, kde budou připraveny masopustní pochoutky a zábava. Ples pro Dítě v srdci nabízí i „vstupenky“ na Balkon duchů V Kostelci nad Orlicí 15. února: Sál Sdruženého klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí roztančí 15. února od 20 hodin už 4. Ples pro Dítě v srdci se skupinou DROPS, bohatou tombolou, předtančením a půlnočním občerstvením v ceně vstupenky. Ty jsou v předprodeji v Divadelní kavárně na Rabštejně.

Nejen koupí klasické vstupenky však lidé mohou podpořit činnost zmíněného perinatálního hospice. Kdo nechodí na plesy, může přispět jakoukoli částkou a zajistit si tak imaginární místo na Balkoně duchů. „Zakoupením vstupenky za vámi zvolenou cenu na náš ples na balkon tak můžete přispět na dobrou věc na dálku. Za každý příspěvek zde rozsvítíme svíčku. Loni náš balkon duchů zářil. Pomůžete nám ho rozzářit i letos?“ ptá se zakladatelka Perinatálního hospice Dítě v srdci Alena Peremská. Tipy Deníku: Knihovna ponese jméno po Barunce Přečíst článek ›

Autor: Redakce