Přelom roků na čerstvém vzduchu a také v pohybu se nabízí všem, kteří v Dobrušce nemíní trávit ani tyto dny pouze lenošením a pojídáním či popíjením silvestrovských nebo novoročních laskomin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Roman Cichocki

Poslední den letošního roku zve Klub českých turistů v Dobrušce příznivce pěších výletů na tradiční, už 41. ročník, Silvestrovského pochodu. První nedočkavci mohou vyrazit od dobrušské sokolovny na jednu z tras za ranního kuropění. Start bude probíhat průběžně a to od 7 do 11 hodin. Účastníci pochodu dostanou podle svých možností na vybranou trasy různé délky a to 7, 17, 26 a 37.