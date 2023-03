Už dva roky koluje po internetu, zvláště pak po sociální síti TikTok, nebezpečná výzva s názvem Blackout challenge. Při ní se děti škrtí až do bezvědomí. Ve světě už kvůli ní několik mladých lidí zemřelo. Nyní východočeská policie prověřuje, zda se obětí nebezpečné hry nestal i jedenáctiletý chlapec z Jičína. V únoru se tato nebezpečná hra objevila i na Základní škole v Týništi nad Orlicí.

K bezvládnému tělu teprve jedenáctiletého chlapce vyjížděli v polovině února záchranáři do centra Jičína. Na pomoc přiletěl také vrtulník Letecké záchranné služby. A i když se několik dlouhých minut záchranáři snažili chlapce oživit, nakonec zemřel.

Ihned po události se začalo v Jičíně šuškat, že se žák uškrtil na pásku ve chvíli, kdy na sebe mířil telefonem při plnění internetové výzvy Blackout challenge, která je populární i na síti TikTok. Podle zdrojů Deníku je teď tato možnost jednou z vyšetřovacích verzí. Samotná policie však nechce případ zatím blíže komentovat.

„S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme k této nešťastné události zveřejňovat bližší informace,“ uvedla mluvčí královéhradecké krajské policie Magdaléna Vlčková.

Ve dnech, kdy se nešťastná událost stala, škola, kterou chlapec navštěvoval, uspořádala s žáky druhého stupně seminář, kde spolu s policejním preventistou rozebrala problematiku kyberšikany a nebezpečí sociálních sítí.

Smrtelná zábava

Pochyby nad tím, zda se skutečně jedná o první případ úmrtí při plnění výzvy z TikToku, nerozptýlila ani žena, která má k rodině zesnulého chlapce blízko. „Od policie máme nařízené embargo na všechny informace k případu. Zároveň jako matka však vnímám, že pokud se skutečně jednalo o nešťastnou náhodu způsobenou výzvou, je to o trochu lepší varianta, než že dítě spáchalo sebevraždu. Nicméně je to obrovská tragédie,“ dodala žena, jejíž jméno redakce zná.

Proti verzi s výzvou z TikToku hovoří sdělení mluvčího policejního prezídia Ondřeje Moravčíka, který v březnu na dotaz, kolik podobných případů policie po celé zemi zaznamenala, odpověděl jednoznačně. „Z loňského roku evidujeme jeden případ z Hradecka, kde měly děti reagovat na jednu z výzev ze sociálních sítí. V souvislosti s tím jsme na dané škole zesílili preventivní činnosti," uvedl.

Pokud se však nakonec prokáže, že se skutečně ze strany školáka jednalo o plnění jedné z mnoha internetových výzev, bude se dle Deníkem osloveného psychologa Jana Laška jednat o příznak takzvaného pubescentního nihilismu. „Tento jev je, hlavně v době internetu, velmi nebezpečný. V ranné pubescenci se někteří jedinci upínají k myšlence, že je svět na nic a oni sami jsou na nic a k ničemu. A podobné výzvy, které mnohdy dávají na světlo světa jedinci, kteří sami nejsou psychicky v pořádku, pak dopadají na úrodnou půdu,“ uvedl Lašek.

Podle něj by rodiče dětí kolem desátého roku měli dávat pozor na to, kde a v jakém prostředí se jejich potomci pohybují. „Už nežijeme v době Johanna Wolfganga von Goetha, kdy se pár Němců ztotožnilo s jeho románem Utrpení mladého Werthera a spáchalo sebevraždu. S internetem je stále více možností, že se lidé ztotožní s nějakou nebezpečnou výzvou a budou ji chtít splnit. Neuvědomují si však, že to může skončit tragicky,“ doplnil odborník.