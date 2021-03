Testování pro veřejnost nabízí Dobruška

Také v Dobrušce se rozjíždí testování na covid-19 pro veřejnost. Poprvé proběhne ve středu 10. března v prostorách Hotelu Dobruška, a to v době od 9 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin.

Zájemci o antigenní test, který provede mobilní odběrový tým Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, se mohou telefonicky zaregistrovat dokonce ještě během středy na krizové lince města Dobrušky 778 431 861. Akce se koná ve spolupráci s městem Dobruška, které dobrovolné testování nabídlo občanům všech obcí ve svém správním území. Pro testování platí všeobecně známá pravidla: Nemůže jím projít člověk, který absolvoval v uplynulých třech dnech jiný test na koronavirus a dále ten, který v předchozích 90 dnech tuto nemoc prodělal.