„Většinou je to kolem 5. či 6. prosince, letos se to podařilo už od 2. prosince, takže jsme spokojení. Všechno bude v provozu, kromě dětského vleku, kde ještě nemáme zasněženo. Pořídili jsme nové vybavení a nový elektronický odbavovací systém do půjčovny sportovních potřeb. Jak do té horní na Šerlišském Mlýně, tak spodní v Deštném, odbavování bude díky tomu rychlejší. Kromě toho jsme letos hodně investovali do chaty Kačenka,“ přibližuje novinky prokuristka společnosti provozující skiareál Romana Klinská.