V Opočně se dopravní omezení týká silnice vedoucí na obec Semechnice. Od začátku akce tady byla avizovaná uzavírka cesty ze strany od hřbitova hned za křižovatkou, a sice od 12. června.

„Po domluvě se stavbou zůstane situace v této lokalitě ještě po několik týdnů nezměněna, konkrétně do chvíle, kdy začnou probíhat stavební práce týkající se přímo opravy komunikace. Během prací na přípravě podloží, bude komunikace sjízdná i nadále, a to s maximální opatrností, po domluvě se stavbou, vždy s ohledem na právě probíhající stavební práce v konkrétním úseku. Zcela uzavřena bude tato komunikace po dobu několika dnů, až se budou pokládat asfaltové vrstvy komunikace,“ uvedlo město Opočno na svých webových stránkách.

Archeologové zkoumají hráz rybníku Broumar, nálezy asi přepíšou historii

Na nich bude také informovat o tomto termínu. Pro lokalitu na Hliníku byl domluven vjezd přes pozemek parc. č. 1616/1, někteří majitelé se po nezbytně nutnou dobu ke svým domům nedostanou, ale budou moci parkovat na pozemku v Legonu.

„Složitá dopravní situace kolem křižovatky u mostu se pomalu blíží ke svému závěru, hlavní stavební práce budou v červnu finišovat. Pokládka asfaltových vrstev je naplánována v termínu od 19. června 7.00 do 21. června 2023 8.00,“ avizovalo dále město.

Upozornilo také, že v tuto dobu bude silnice od Semechnic po vjezd na koupaliště včetně křižovatky u mostu na Švamberk zcela uzavřena: „Jsme si vědomi komplikace, kterou tato uzavírka přinese a žádáme obyvatele o shovívavost a pochopení. Po těchto pár dní bude možné využít polní cestu ze Švamberku na Kruhovku, kde budou opraveny nejhorší terénní nerovnosti. Po položení finálního povrchu budou v tomto úseku probíhat dokončovací práce (pokládka krajnic atd.) a do konce celé stavby bude průjezd s minimálním omezením nadále jako průjezd stavbou.“

Zdroj: Michal Pavelka

Prodloužena je uzavírka mezi Kostelcem nad Orlicí a Doudlebami na úseku, kde se pracuje na napojení obchvatu na stávající tah I/11. Původně se počítalo, že potrvá do 25. června. V době úplné uzavírky je provoz veden po objízdných trasách. Podle posledních zpráv byla uzavírka prodloužena do 27. června do odpoledních hodin.