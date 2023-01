Dvaadvacátý ročník Tříkrálové sbírky pořádané Farní charitou Dobruška skončil skvělým výsledkem. Podařilo se vybrat nejvyšší částku v celé historii konání této akce.

Ze zahájení Tříkrálové sbírky v Dobrušce. | Foto: Deník/Jana Kotalová

V sobotu 7. ledna se vydalo do ulic Dobrušky, ale i dalších pětadvaceti obcí včetně Opočna a Týniště nad Orlicí na 145 skupin koledníků a lidé mohli přispět i do statických pokladniček. Výtěžek dosáhl rekordní částky, a to 996 291 korun. Doplní ji ještě bezhotovostní platby, jimiž mohou lidé přispívat až do konce ledna na www.trikralovasbirka.cz. Jak dobrušská farní charita dodala, peníze z Tříkrálové sbírky jsou určeny na sociální službu Osobní asistence, na další pomůcky do charitní půjčovny a přímou pomoc lidem v tísni.