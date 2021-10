Na rohu ulic Fr. Kupky a Na Příčnici je připraveno k nastěhování 17 malometrážních bytů 1 + kk o podlahové výměře necelých 40 m². Projekt realizovalo město s využitím dotačního programu Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou. Zájemci mohli podávat své žádosti o přidělení bytu, v nichž bude účtováno tržní nájemné, do konce srpna.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.