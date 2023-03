Herbert Masaryk (1880 - 1915), syn Tomáše a Charllotty, pobýval s rodinou často na rybenské faře a jak zmiňují webové stránky Rybné nad Zdobnicí, od léta 1910 jezdíval také na celoročně pronajatou chalupu do Dvorka, části Německé Rybné, k panu Šípkovi: "V roce 1925 zde byla postavena tzv. Masarykova vila, kam často dojížděly obě jeho dcery Herberta a Anna Masaryková i s jejich dědečkem T. G. Masarykem."

Pamětnice: „Tatíček Masaryk mi říkal: Slavíčku, zazpívej mi tu mou písničku"

Rychnovsko se však těšilo také z oficiálních návštěv Masaryka coby prezidenta.

"Na kresbě absolventa rychnovské průmyslovky Pavla Matušky má TGM republiku v podobě cvikru. Rychnov byl první, které jej poctilo nejvyšším vyznamenáním obce - čestným občanstvím. Ještě za Rakouska se 15. října 1918 jednomyslně usnesla městská rada doporučit městskému zastupitelstvu, aby doktor Masaryk byl zvolen za čestného občana Rychnova nad Kněžnou, a že již 30. října 1918 městské zastupitelstvo tento návrh městské rady s nadšením schválilo," připomíná autor průvodce Rychnovem nad Kněžnou Josef Krám a přikládá zmíněný obrázek.

Na kresbě absolventa rychnovské průmyslovky Pavla Matušky má TGM republiku v podobě cvikru.Zdroj: archiv Josefa Kráma

Na jiném je Pamětní kniha sboru dobrovolných hasičů v Rychnově nad Kněžnou, do níž se Masaryk podepsal.

Poprvé byl prý v Rychnově v roce 1909 jako univerzitní profesor. A nechybí ani fotografie z 13. července 1926 z dnešního Starého náměstí, kde hlavu mladého československého státu vítal tehdejší starosta František Holoubek.

Právě v Rychnově nad Kněžnou žil Zbyšek Středa (1919 - 2020), který Masaryka jako malý klučina ještě s jednou dívkou vítal v tomtéž roce v Hronově. "Podal nám ruku, dal nám pusu, zdvihl mě. Působil na mě velice příjemně. Potom jsme se domluvili, že odjedeme z náměstí a navštívíme Jiráska v jeho sídle. Byl tenkrát nemocný. Jeli jsme tam v kočáře. Pan Masaryk přijel Jiráskovi poděkovat za to, že v době, kdy se měl stát prezidentem, se za něj Jirásek u veřejnosti přimluvil," zavzpomínal nedlouho po svých stých narozeninách.

FOTO: Zbyšek Středa: Jiráskovi jsem nosil každý den noviny

Jiné snímky zachycují Masaryka při návštěvě Opočna a slavnostně vyzdobené Dobrušky. Do Opočna dorazil z Nového Města nad Metují, kde na zámku přenocoval. V Dobrušce se podepsal do kroniky a v koloně několika automobilů pokračoval přes Solnici do Rychnova nad Kněžnou a Kostelce nad Orlicí. Tam nasedl do zvláštního vagónu připojenému k pravidelnému rychlíku do Prahy.

Stopy prezidentů na Rychnovsku

"T. G. Masaryka mají i ve skanzenu Pstružná (Pstrążna) hned za hranicemi s Polskem – 6 kilometrů od Hronova – na rozměrném obraze Ivana Malińského s názvem Příjezd profesora T. G. Masaryka s ženou do Pstružné v roce 1903 s vysvětlivkou, že přijeli na kolech ze směru od Žďárek a že se Masaryk v mládí učil kovářem, a proto rád navštívil zdejšího kováře," dodává Josef Krám.