Obdobný problém musí řešit například Sbor dobrovolných hasičů v Potštejně. I jim akce, které se každoročně opakovaly, zhatil covid. „Teď třeba máme problém s plesem, měl být snad už nějaký 120. ročník a už ho asi ani dělat nebudeme. Přišla do toho drahota, nejsme schopni zaplatit pronájem sálu, jeho vytopení a kapelu. Je to škoda, protože život na vesnici tím docela dost trpí,“ říká starosta potštejnských dobrovolných hasičů Miloš Sloupenský.

Spolkům chybí peníze na pronájmy sálů i kapel pro pořádání plesů, jinde ani není kde tančit.

Častolovice mají k dispozici svůj obecní sál, který spolky využívají, ale… „Obec bude rozhodovat o tom, jak to bude vypadat. Zatím to bylo tak, že každá obecní organizace měla jednu akci zdarma, neplatili jsme žádný nájem a věci okolo. Co bude teď po zdražování, nevíme. Zatím s hasičským plesem počítáme. Kdybychom pronájem sálu a energie museli zaplatit, dostali bychom se do úplně jiných – červených čísel,“ vysvětluje starosta častolovických hasičů Martin Svatoň.

Hasičský ples v červenci a venku

Jak připomíná, nejistotu už přinesla covidová doba poznamenaná různými opatřeními a omezeními: „Ples jsme měli naposledy loni v červenci. Vždycky ho děláme na začátku února, což tentokrát nešlo, tak jsme ho udělali v červenci a přesunuli jsme ho do venkovních prostor. Byl to netradiční ples, nicméně ten den hrozně pršelo, takže účast byla vesměs jen hasičská. Ani jsme ho nepořádali u nás v obci, protože nebylo kde. Ples se konal v Olešnici, a i to se na účasti podepsalo. Když lidé mají přijít někam jinam, nedorazí jich tolik, jako když to je doma.“

Právě z výhody obecních sálů mnohé spolky těží a pořádání bálů si díky vstřícným podmínkám mohou dovolit. „Dva roky nepořádali hasiči nic, nicméně teď v prosinci budou dělat mikulášskou besídku a na konci února bude v tradičním termínu hasičský ples. Protože máme vlastní obecní hostinec, zaplatí jen za kapelu a hned druhý den po plese proběhne maškarní bál pro děti,“ říká starosta Bolehoště Jakub Šimerda.

Místo hostince prodejna, další je na prodej

Ne všichni ale to štěstí mají, albrechtičtí dobrovolní hasiči už nemají vhodné prostory, kde by se ples mohl konat. „Z jara nám prodali hospodu a v Albrechticích už není nic. Dřív jsme tam měli ples každý rok. Koupil to Vietnamec, ze sálu udělal prodejnu a o tyto kulturní akce jsme přišli. To, co budeme pořádat, budeme vždycky dělat venku a ve spolupráci s obcí,“ vysvětluje starosta Sboru dobrovolných hasičů Albrechtice nad Orlicí Radek Lochman.

Podobně jsou na tom členové místního mysliveckého spolku Zelené háje. „Hospoda v Albrechticích je prodaná. Když byla covidová sezona a všechno bylo pozavírané, dělali jsme ples ve Žďáru nad Orlicí. Jenže z důvodu rostoucích cen energií je hospoda ve Žďáru také na prodej, takže je zavřená. My v tuto chvíli už v podstatě nemáme kde ples uskutečnit. V Týništi je kulturní středisko, ale tam chtěli velké peníze za pronájem, tak jsme to ani neřešili,“ doplňuje předseda albrechtického mysliveckého spolku Josef Štrombach.