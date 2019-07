Prázdninové pečení chleba v obecní peci se chystá 13. července ve Slemenu. Přijďte na tamní hřiště okusit, jak chutná kváskový chléb zadělávaný tradičním způsobem.

Pečení chleba v Synkově-Slemeni | Foto: Vojtěch Podstavek

Objednávky počtu bochníků jsou přijímány do středy 10. července, a to prostřednictvím SMS na číslo 723 565 367. Výdej bude od 12 do 14 hodin.