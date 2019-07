Syn muže, který přežil díky rychlému zásahu policistů, ve středu ráno přišel na obvodní oddělení Policie České republiky v Kostelci nad Orlicí poděkovat Jaroslavu Lédrovi, Tomáši Hamerskému a Jitce Držmíškové za život svého otce. Ti během své červnové služby pomocí srdeční masáže a defibrilátoru muže v bezvědomí oživovali až do příjezdu záchranářů.

Události se 28. června seběhly rychle. Čtyřiapadesátiletý muž jel spolu se svým kamarádem na kole po silnici mezi Zdelovem a Kostelcem nad Orlicí. Náhle se mu udělalo špatně a s bicyklem spadl na zem. Kamarád ihned volal na linku 155. Policejní operační důstojník předal informaci o události a o tom, že na místo míří záchranářský vrtulník, na obvodní oddělení v Kostelci nad Orlicí. Dozorčí služba ihned vyslala do uvedené lokality nejbližší hlídku: Jaroslava Lédra, Tomáše Hamerského a Jitku Držmíškovou. Policisté byli na místě během několika minut. Svědkové události se už mezitím snažili o resuscitaci muže v bezvědomí. Policisté je vystřídali a při záchraně muže použili defibrilátor, který pomohl udržet životní funkce až do příjezdu záchranářů. Ti si pacienta převzali a posléze vrtulníkem transportovali do nemocnice.

Defibrilátory zapůjčili policistům záchranáři a během krátké doby už stihly zachránit několik lidských životů. Policisté mohou díky defibrilátorům účinně zasáhnout ještě dříve, než na místo dorazí sanitka s posádkou a příslušným vybavením. Policisty k zásahu vyškolili a vycvičili lektoři výcvikového a vzdělávacího střediska královéhradecké záchranky, a to v provádění základní neodkladné resuscitace, kterou můžou v indikovaném případě rozšířit o poskytnutí léčebného defibrilačního výboje.