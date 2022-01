Sýkora, vrabec, kos i pták roku. Opeřence o víkendu sčítal rekordní počet lidí

V mrazivém lednovém počasí to v okolí krmítka žije. Do dáli se ozývá pleskot křídel a veselé štěbetání a čimčarání. Kdo se ale na krmítkách v různých koutech Česka schází? To se letos rozhodl zjistit rekordní počet lidí. V Královéhradeckém kraji se projektu sčítání ptáků České ornitologické společnosti (ČOS) zúčastnilo dva tisíce lidí, o třetinu víc než loni. Podle předběžných výsledků je na českých krmítkách opět nejvíce sýkorek a vrabců. Často se ukázal také pták roku, zvonek zelený, každoročně ale těchto olivově zbarvených opeřenců ubývá.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V Královéhradeckém kraji se letos do rekordního sčítání zapojily bezmála dva tisíce lidí. | Foto: Jaromír Šimek

"Manžel se účastní sčítání ptáků už poněkolikáté. Dokonce si vedle krmítka postavil z krabice takovou budku, aby si ptáky mohl fotit a nevyplašil je," směje se paní Šimková, která se spolu s manželem Jaromírem stará o krmítko na zahradě svého domku v Radimi na Jičínsku. Společně se tak připojili k více než 32 tisícům lidí z celého Česka, kteří se o víkendu 7. až 9. ledna zúčastnili projektu Ptačí hodinka. Ten za pomoci vědeckých dat získaných "civilisty" mapuje ptáky zimující na našem území. Ke krmítku u Šimkových prý létají nejčastěji sýkory, vrabci a hrdličky. "Ale viděli jsme i datly a strakapoudy, brhlíka a dokonce sojku, přesně takovou, jakou měl i Krakonoš," vypráví Šimková. Ptákům na krmítku podstrojují, jak jen to jde. Po Vánocích jim dokonce udělali hostinu ze zbylých buráků a vlašských ořechů nadrcených v hmoždíři. Ptáků kvůli chorobám ubývá Královéhradecký kraj, stejně jako celé Česko, opět ovládla sýkora koňadra, Všetečného ptáčka s černou čepičkou započítali lidé v téměř 89 procentech sčítání. Vysoký výskyt zaznamenali také u její příbuzné sýkory modřinky (70 procent sčítání) a kosa černého (73 procent). Početně je ale překonali vrabci. V posledních letech se mluví o dramatickém úbytku těchto drobných hnědých ptáků, zaznamenala je necelá polovina pozorujících. Přesto se v tabulkách podle počtů pohybují na předních příčkách. Létají totiž v početných hejnech v průměru deseti jedinců. Průběžné výsledky můžete sledovat zde:

https://ptacihodinka.birdlife.cz/ S velkým úbytkem se potýká také zvonek zelený. Šedozelený ptáček totiž často trpí na onemocnění zvané trichomonóza. Aby na choroby ptáků upozornili, jmenovali odborníci ČOS zvonka Ptákem roku 2022. Podle dosavadních výsledků se zvonek zdržuje dál od velkých měst. Početně nejvíce jich zaznamenali pozorovatelé v oblasti Pálavy, v procentu sčítání ale vede východ Čech. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji se ve sledovaném čase objevil zvonek zelený u více než třetiny (35-36 procent) krmítek. Zdroj: Jaromír Šimek Podle koordinátorky Ptačí hodinky Aleny Jechumtál Skálové je důležité pomocí akcí pro veřejnost zvyšovat povědomí o ptačích chorobách. "Krmítko bychom měli i nadále sledovat a pravidelně čistit. Pokud vidíme ptáka, který je nemocný nebo uhynulý, alespoň na dva týdny přestaneme přikrmovat, krmítko vyčistíme a necháme důkladně vyschnout," upozorňuje Jechumtál Skálová. Podezřelé pozorování je také třeba nahlásit na ČOS a upozornit také sousedy. Projekt Ptačí hodinka je dlouhodobý program občanské vědy. Vznikl v roce 2019 a každý rok přiláká více nadšených pozorovatelů. "Každým rokem počet účastníků roste, což nás velmi těší. Dobrovolná účast veřejnosti je jedinou možností, jak získávat potřebné údaje z rozsáhlého území,“ děkuje všem amatérským vědcům ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek. Své záznamy z víkendu mohou účastníci odevzdávat do pátku 14. ledna. Údaje následně zpracují odborníci, kteří eliminují chyby a zhodnotí data. Kompletní výsledky by měly být známé v druhé polovině února.