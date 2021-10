Věčné čekání u spadlých závor a narůstající kolony nejsou pro Týniště nad Orlicí ničím neobvyklým. Město je důležitým železničním uzlem a s růstem kvasinské automobilky doprava zhoustla i na kolejích, což nejvíce pociťují právě lidé v Týništi. U často svěšených šraňků v centru prostojí motoristé v dopravní špičce i desítky minut a řešení se zdá být opět v nedohlednu. Plánovaný podjezd možná nakonec vůbec nebude.

Ilustrační foto | Foto: DENÍKÚAlena Kaňková

Josef jezdí přes Týniště do práce každý den a jak říká, chce to pevné nervy: "Na to si zvyknout nejde, spíš je štěstí, když tudy jedu a závory jsou nahoře. A sotva tohle absolvuju, na obchvatu Týniště zase ztvrdnu v další koloně kvůli tomu, že se tam opravuje silnice. Je to děs a mám pocit, že to je čím dál horší."