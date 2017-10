Superdebata Deníku: nikdo nechce vládu ANO. Ať už bez Babiše, nebo s ním

/SLEDOVALI JSME ON-LINE, GRAFIKA, VIDEO/ Pouhý den před sněmovními volbami se v redakci Deníku sešla desítka zástupců politických stran při předvolební superdebatě. Na přetřes přišla všeobecně probíraná témata - ať už elektronická evidence tržeb, přijetí eura či přijímání migrantů. Z odpovědí také vyplynulo, že favorit voleb ANO to bude mít v případě výhry s formováním vlády složité.

Nikdo by nepodpořil menšinovou vládu ANO, pokud by v ní byl i nebyl Andrej Babiš.Foto: Deník / Divíšek Martin

Pozvání přijali: ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Karla Šlechtová, místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce Michaela Marksová, místopředseda KSČM Jiří Dolejš, předseda SPD Tomio Okamura, místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová, místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman, předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, místopředseda Starostů Vít Rakušan a volební lídr Realistů Petr Robejšek. Předseda Pirátů Ivan Bartoš dorazil s drobným zpožděním.

Na začátku se politici vyjádřili k vystoupení České republiky z Evropské unie. Pro "czexit" je pouze lídr SPD Okamura, Realista Robejšek nehlasuje.

Pro zrušení EET jsou pak čtyři zástupci, dva politici by rádi zrušili Senát a jen tři jsou pro přijetí eura. Tři zástupci politických stran jsou pro to, aby se v Česku zakázaly veřejné projevy islámu. Pro zrušení islámu jako náboženství se pak vyjadřuje opět jako jediný lídr SPD Okamura.

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš nešetřil s kritikou prezidentské kanceláře. Dle jeho slov není na odpovídající úrovni. "Prezident by měl méně problémů, kdyby zkvalitnil své okolí," řekl.

Do sporu se pak v debatě dostali mimo jiné Petr Robejšek se Zbyňkem Stanjurou, kdy předseda poslaneckého klubu ODS Stanjura sliboval vyšší příjmy pro obranu či rovnou patnáctiprocentní daň z hrubé mzdy. Robejšek kontroval, že ODS tento návrh mnohokrát opakovala, ale nikdy nezrealizovala. "Teď je to návrh Realistů, kteří to prosadí," pronesl Robejšek. Stanjura však oponoval, že Realisté jen opisují od ODS.

Na přetřes pak přišla i otázka referenda, které zmiňuje jako prioritu Tomio Okamura. Podle zástupkyně topky Markéty Pekarové však referenda často selhala. "Mohou být ovlivněna neutuchající kampaní, u níž záleží na tom, kdo do ní vkládá peníze," sdělila. "Referendum je skvělá věc, ale není to zlaté tele," podotkl pak Pirát Bartoš.

Diskutující v závěru hlasovali o podpoře menšinové vlády ANO s Andrejem Babišem jako premiérem. Všichni odpovídají, že by ji nepodpořili. Stejná odpověď se objevuje i při variantě, že by v menšinové vládě ANO Andrej Babiš neseděl. při detailních odpovědích, kdy politici vyplňují na papír, s kým by jejich strana nešla do koalice, však Daniel Herman z KDU-ČSL možnou koalici z ANO nevyloučí - na papír napíše jen SPD a KSČM.

„Formát debaty byl jiný, než je zvykem. Tak jako jsme v regionech posadili politiky do autobusů a vezli je za voliči, tak i pro finální centrální debatu jsme připravili netradiční formát. Nechtěli jsme jen opakovat to, co už 1000x v kampani padlo. Vzali jsme si i na pomoc čtenáře Deníku, aby nám řekli, co by chtěli od šéfů stran na poslední chvíli vědět,“ řekl Roman Gallo, ředitel redakcí Deníku.