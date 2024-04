Tou rolí byl Láďa, který dorazí domů příjemně naladěný po návštěvě restaurace. Dostane se do debaty s manželkou, která nemá pro jeho rozpoložení velké pochopení. Nad obsahem diskuse záhy ztratí kontrolu a výsledek? Míla vezme vše do svých rukou a zinscenuje řetězec bláznivých setkání, jak to umí hlavně ženy.

Diváci se baví, leckterého možná až mrazí v zádech, pokud si vzpomene na podobné situace ze svého života. Pohled pod pokličku vztahů mezi partnery k tomu přímo vybízí.

Ve hře Pojďme do trojky se na dobrušském jevišti představili a potlesk obecenstva si vysloužili: Lenka Hušková, Jiří Raichl, Jitka Frelichová, Jana Haldová, Petra Kopejtková Schlosserová, Ludmila Anna Štenclová, Kája Skočdopolová, Vilém Janeček a Václav Mervart.