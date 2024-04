/FOTO/ Dvanáctý ročník obnovené divadelní přehlídky Šubertova Dobruška má za sebou první ze čtyř dějství. Ve středu 3. dubna večer si slušně zaplněné hlediště Kina 70 vychutnalo veselohru Kdopak to zvoní v podání dobrušských ochotníků pod režijním vedením jejich kolegy Jiřího Macha.

Z veselohry Kdopak to zvoní pod režijním vedením Jiřího Macha. | Foto: Dana Ehlová

Letošní festival je ukázkou dobrušského divadelního obrození, z něhož by měl jistě radost jak zdejší rodák a první ředitel Národního divadla v Praze F. A. Šubert, po němž je pojmenována tato přehlídka i divadelní herecký spolek, tak nepochybně obrozenec F. L. Věk. Díky místnímu ochotnickému oživení totiž „obstarají“ hned tři představení soubory a herci z Dobrušky. A to je skvělá zpráva.

Vraťme se však zpět na jeviště a ke hře Kdopak to zvoní. Ženské a mužské role v ní ztvárnili: Tereza Štěpánová, Václav Drašnar, Jitka Frelichová, Karel Bělohlávek, Zdeněk Svědík, Karolína Sotonová, Martin Tesař, Romana Šotolová, Jiří Sedláček, Lenka Hušková a Markéta Ulrychová.

Diváci se dobře bavili současnou černou komedií s detektivní zápletkou o propletených vztazích nejen manželského čtyřúhelníku. Hlavní hrdina Ondra prožívá idylické období, kdy kromě své manželky udržuje poměr s krásnou milenkou. Nezahálí ovšem ani jeho žena, která má také milence.

Jednoho večera však vyjde celá pravda najevo a nastane tvrdá realita… I v krizi by si ovšem člověk měl dávat pozor na to, co si přeje. A tak, když se jedno Ondrovo nepovedené přání vyplní, musí se moc snažit, aby se z ošemetné situace dostal. Podívat se totiž protřelé „zahradnici“ s kosou přímo do očí a vyjít z toho tzv. se zdravou kůží, nemusí být vždy pravidlem. Z toho plyne, že láska může být inspirativní, ale i velmi nebezpečná. Nečekané rozuzlení je nasnadě.

Šubertova Dobruška má opět doprovodný program, navazující na odkazy známých a uznávaných osobností - malíře Františka Kupky, výtvarnice Věry Jičínské nebo řezbáře Jindřicha Adámka, jejichž životy jsou spojeny s městem. A tak není divu, že nedílnou součástí tohoto divadelního festivalu je již podruhé výtvarná soutěž pro děti, která vrcholí právě v dubnu, kdy jsou v předsálí kina vystaveny soutěžní práce. Letošní téma Malý hudebník, velký obchodník František Vladislav Hek se setkalo s velkým zájmem a právě nyní může veřejnost svými hlasy podpořit nejlepší obrázky.

Druhé pokračování dobrušské přehlídky ochotnického divadla je na programu už ve středu 10. dubna. Jedná se o skečové představení Monty Python kabaret v podání talentovaných žáků místní zušky pod vedením učitele Jana Holka.