Celkem 310 z původně 360 přihlášených účastníků se sjelo do Borohrádku na Sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje. Soutěžili ve čtyřech věkových kategoriích v celkem sedmnácti disciplínách na stanovištích rozmístěných po celém městě.

Sraz Borovnic přinese uzavírku

Bohatý program Sedmého setkání Borovnic bude lákat v sobotu 15. června do stejnojmenné obce na Rychnovsku. Řidiči byli upozorněni na to, že kvůli konání této akce se zítra od 6 hodin až do půlnoci uzavře silnice č. III/3167 vedoucí Borovnicí.