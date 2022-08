Místo munice brambory

On sám sbírá traktory přes dvacet let. "Dnes je tady strojů pětadvacet až třicet, ale jinak v našem skršickém spolku držíme dohromady asi dvaadvacet traktorů schopných provozu. Jsou tu různá zemědělská přibližovadla, máme tady i malý pásáček. Ten je anglické provenience a sloužil nejen v zemědělství, ale za druhé světové války také převážel v zákopech munici. Je to originál přivezený ze Skotské vysočiny, kde ho používají při pěstování brambor. Je to taková vzácnost," upozorňuje na poněkud zvláštní vozítko modročervené barvy opatřené místo koly pásy podobně jako mnohem mohutnější tank.

V řadě traktorů, mezi nimiž je vystaven, působí jako David vedle Goliáše. "Ale máme tady kousky i z druhé strany - traktor-bagr ještě z produkce Sovětského Svazu, máme tak zde stroje od Uralu až po Spojené království," doplňuje s úsměvem Luňák.

Na jiném místě Skršická brázda představuje stabilní motory Slavia, ať už z dob meziválečných či poválečných, které poháněly takové pomocníky v zemědělství jako mlátičky, fofry, řezačky, šrotovníky, dále přístroje značky Robot, v zadní části pak ještě starší techniku používanou přímo na poli.

Na pole na okraj dozrálého obilí právě vjíždí jeden z historických traktorů s žacím strojem. Dřevěná hrábla se točí dokola a posečenou úrodu odhrnují na stranu. Do její sklizně se pomocníci pouštějí ručně. Vážou ji do snopů a na žebřiňáku odvážejí. Na další kus pole už postupně vjíždí další, modernější technika, malé kombajny a přehlídku strojů v akci zpestřuje i traktor s letitým zařízením na balíkování.

V plánu je sezonní expozice

Početná a pestrá sbírka už by dala na muzeum. "Máme ve Skršicích stodolu, kterou jsme zakoupili od místního zemědělského podniku, a tam se snažíme připravit a máme i vizi do budoucna, že bychom tady chtěli mít nějakou expozici, kterou bychom umožňovali veřejnosti přes léto navštívit," prozrazuje na závěr Ivo Luňák a stíhá ještě prozradit, že nejstarším kouskem mezi traktory předváděnými na Skršické brázdě je Svoboda DK 15 z roku 1946. Spěchá, aby se za chvíli také posadil za volant jednoho z historických strojů a přichystal pro diváky další nevšední podívanou.