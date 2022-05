Kanál Alba původně napájel vodou řadu rybníků mezi Třebechovicemi pod Orebem a Týništěm nad Orlicí, poháněl zdejší pily a mlýny. Dnes slouží kromě napájení rybníků i pro odběry vody pro průmysl a závlahy. Jenže poslední očistou prošel před více než třemi desítkami let. I v důsledku minimálního podélného sklonu koryta a vršení nánosů, které tu dlouhá léta přibývaly, začal vysychat.

S kácením dřevin podél koryta, u kterých hrozil vývrat nebo bránily provádění prací v něm, se začalo v polovině letošního ledna pod nátokem od Bělé v Častolovicích a do konce března se pokračovalo až po Hromkovy mokřady v katastrálním území Lípy nad Orlicí. Těžba sedimentu byla zahájena v polovině února pod nátokem z Bělé.

Alba je nemovitou kulturní památkou. Některé prameny kladou vznik kanálu až před rok 1400, řadí se tak k vůbec nejstarším uměle vytvořených vodním dílům v Čechách. Začíná odbočením z toku Bělé v Častolovicích a ústí po více než 17 km do Dědiny v Třebechovicích pod Orebem. Kdy a jak vznikl název Alba, známo není. V kronikách se obecně píše jen jako o „struze“, prvně „svodnici“ Alba okolo Voklika a jiných rybníků zmiňují rejstra Haugvicova z roku 1575. Významnou součástí Alby byla její odlehčovací větev, odbočka vedená středem Týniště jako umělý náhon pro původní „dolní“ mlýn z konce 14. století. Z něho byla v roce 1911 vybudována městská elektrárna. "Mlýn s elektrárnou byl zdemolován v roce 1985 a tím zanikl i význam 600 let starého náhonu Alba," uvádí památkový katalog Národního památkového ústavu



Při výstavbě městské elektrárny v 20. století byl původní náhon upraven. Po vybudování ohyzdného teplovodu, zatrubení toku a zúžení průtokového kanálu zůstalo do dnešní doby jen torzo původního náhonu. Návrh revitalizace počítá s vytvořením meandrujícího koryta o kapacitě základního průtoku náhonu. Koryto s brody a tůňkami mají stabilizovat dřevěné prvky. Při stavbě budou zrušeny zbytky opěrných zdí.

"Sedimenty se těžily vícestupňově tak, aby došlo k jejich odvodnění. Následně se tvořily „figury“ na březích, odkud jsou po separaci větví a kamenů převáženy na místo definitivního určení – pro zemědělský půdní fond. Během všech těchto prací pravidelně prováděl kontrolu odborný biologický dozor. Biologický dozor byl rovněž přítomen při odlovu ryb prováděném místní organizací Českého rybářského svazu," sdělila dále Hana Bendová.

Těžba sedimentu prozatím skončila nad manipulačním objektem na křížení Alby a Olešnického potoka v Česticích. Následovala úprava břehů a odstraňování větví z odtěžených úseků koryta vodního toku. "Druhá etapa těžení sedimentů bude zahájena po 1. listopadu 2022 v úseku mezi Olešnickým potokem a Hromkovými mokřady a dále bude pokračovat přes Týniště nad Orlicí. Závěrečná etapa těžení sedimentů a jejich ukládání bude probíhat od podzimu 2023 do závěru léta 2024 a bude zahrnovat zbývajících 7 kilometrů toku do Třebechovic pod Orebem včetně přírodní rezervace U Houkvice a Evropsky významné lokality Týnišťské Poorličí," dodala mluvčí Povodí Labe.

Alba je domovem pro živočichy



Budou zachovány staré dožívající a odumřelé stromy, stojící i padlá torza pro zajištění životního prostředí pro páchníka hnědého, vzácných druhů kovaříků, dalších druhů arborikolních a xylofágních druhů brouků a jiných organismů, stanovištně závislých na tomto typu biotopu. Mrtvé dřevo je nejen v lesních ekosystémech klíčem pro zachování druhového bohatství.



Počítá se také s redukcí smrku, který by měl být v rámci těchto chráněných území potlačován. Celkově budou podporovány hlavně dubové a olšové porosty.



Pro vodní malakofaunu, obojživelníky, plazy a vážky je vhodné obnovit náhon Alba těžením nánosů a na vhodných místech obnovit tůňky, sníženiny a

dočasné vodní plošky.



Z bezestrunných živočichů mohou území po vyčištění od bahnitých nánosů opětovně využívat např. silně ohrožená vážka klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) nebo kriticky ohrožený rak říční (Astacus fluviatilis). Larvy klínatky rohaté jsou vázány na písčitá dna proudných úseků potoků.



Povodí Labe předpokládá zpětné šíření mihule potoční (Lampetra planeri) na obnovené štěrkopískové náplavy a vranky obecné (Cottus gobio) na obnovené biotopy. Zásahem do bahnitých sedimentů je tak možné obnovit stanoviště pro vzácné druhy, jejichž výskyt není v současné době na území evropsky významné lokality již potvrzen.



Přírodní rezervace U Houkvice je floristicky hodnotné území. V současné době se v samotné Albě hodnotná společenstva vodních makrofyt příliš nevyskytují, obnovou jejich ekologické niky je možné prostředí připravit pro jejich budoucí výskyt. (Zdroj: Povodí Labe)