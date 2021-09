V sobotu mohli návštěvníci slavností zavítat nejen na jarmark na náměstí, ale i do Archlebových sadů, kde se vrátili o několik staletí zpět a mohli okusit něco z atmosféry středověkého ležení i soubojů, třeba o stánek s medovinou. Vzduchem létaly šípy a došlo i na řinčení mečů. Program tu připravila skupina historického šermu Foltest z Kvasin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.