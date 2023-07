Do některých krajských škol se během letních měsíců přesunou řemeslníci, kteří v nich provedou potřebné stavební práce.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Mezi stěžejní prázdninové akce dohromady za 34,3 milionu korun patří rekonstrukce kuchyně ve Střední škole řemeslné a Základní škole v Hořicích, stavební úpravy ve třech středních školách v Hradci Králové, průmyslové škole v Jičíně a hradeckém Domově mládeže Vocelova. Vedle těch prázdninových pokračují ve školách i další rozsáhlé investiční akce, za které kraj v roce 2023 plánuje z vlastních peněz vynaložit více jak 255 milionů korun.

„Přes léto plánujeme ve školách stavební úpravy tak, aby řemeslné práce se začátkem nového školního roku skončily a nezasáhly do výuky. Za stěžejní prázdninové investiční akce zaplatíme více jak 34 milionů korun. Školy ale také mohou na drobné opravy, údržbu nebo modernizaci tříd využít i vlastní provozní prostředky nebo svůj fond investic,“ sdělil za oblast školství náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek

Mezi významné letní investiční akce patří celková rekonstrukce kuchyně ve Střední škole řemesel a Základní škole Hořice za 13,2 milionů korun. Řemeslníci zde například vybourají všechny staré příčky, vybudují nové a posunou dveře v nosných stěnách. Nově rozvedou teplou a studenou vodu, osvětlení, klimatizaci a položí nové podlahy. Dojde i na úpravu skladových prostor a přístupu k zásobování. Do celkové ceny projektu je zahrnuto gastro zařízení a sanitární vybavení.

Ve Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Jičín přes prázdniny proběhne rekonstrukce dílen, za kterou spolu s jejich vybavením kraj zaplatí 7,5 milionu korun. Nové elektrorozvody za čtyři miliony korun bude mít Domov mládeže, internát a školní jídelna Vocelova Hradec Králové a hradecká stavební průmyslovka, kde kraj zaplatí 2,3 milionu. Regulace kotelny a rozvod nových elektrických kabelů ve Střední odborné škole veterinární v Hradci Králové vyjde na 6,1 milionu korun a na rekonstrukci stoupaček kanalizace a celkovou výměnu osvětlení hradecké uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku kraj plánuje vynaložit přes milion korun.

„V roce 2023 plánujeme z vlastních prostředků na investiční akce ve školách vynaložit 255 milionů korun. S řediteli krajských škol ale průběžně projednáváme i jejich další požadavky, které svými parametry odpovídají dnešním požadavkům na výuku, a to s výhledem do budoucích let. Zajištění co nejlepších podmínek pro vzdělávání žáků a jejich přípravu do praxe či dalšího studia patří ke krajským prioritám,“ doplňuje náměstek Štěpánek.

Z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje se hradí již zahájené větší investiční akce, mezi které například patří rekonstrukce a modernizace laboratoří fyziky, chemie a biologie za 12,2 milionu korun na Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborná škole Nový Bydžov, stavba nového Centra vzdělávání Volanovská Trutnov za 20,5 milionu korun či stabilizace skalního svahu na pozemku Voletiny trutnovské České lesnické akademie za 16,5 milionů korun, dále stavební úpravy v rychnovské průmyslové škole za 4,9 milionu. Na podzim například kraj také plánuje opravit objekt Dětského domova Sedloňov za 25 milionů korun.