Projekt studentům přiblížil události 20. století prostřednictvím vzpomínek pamětníků z Královéhradeckého kraje. Atletka, olympionička a mistryně Evropy v běhu na 1500 metrů Jaroslava Jehličková, zástupce čtvrté generace slavné továrenské rodiny Jan Petrof či podnikatel a pamětník války v Jugoslávii Amir Zaketović. To jsou tři z deseti pamětníků, jejichž vyprávění natočili a zpracovali středoškolští studenti z pěti měst Královéhradeckého kraje. Do projektu se díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje zapojilo v září loňského roku deset studentských týmů ze Dvora Králové nad Labem, Hořic, Náchoda, Dobrušky a Hradce Králové.

Projekt realizovala nezisková organizace Post Bellum ve spolupráci s Impulsem Hradec Králové a Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Za šest let trvání se do projektu „Příběhy našich sousedů“ zapojilo už 661 českých škol s 4234 žáky a studenty, kteří zdokumentovali na tisícovku pamětnických příběhů. „Cílem projektu není zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu žáků a studentů,“ řekla Noemi Sáričková, koordinátorka projektu.