Prázdninové úterní dílny určené široké veřejnosti v Pobytovém středisku pro uprchlíky v Kostelci nad Orlicí pokračují.

Pobytové středisko v Kostelci | Foto: Zdroj redakce

Na programu 20. srpna od 12 do 18 hodin je výroba koberečků háčkovaných na prstech. Vstup je zdarma. Dospělí by si s sebou měli vzít občanský průkaz nezbytný pro vstup do střediska.