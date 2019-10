Letité dřevěné šindele na opočenském letohrádku hnijí a skrz ně dovnitř zatéká. Není to však jediný problém, který tuto památkově chráněnou budovu ohrožuje.

„Oprava střechy letohrádku se projektuje. Každý si myslí, že se vymění pouze krytina, která je hodně dožilá. Ale jak se zjistilo, rozhodně to tak nebude. Na realizaci budeme potřebovat daleko více peněz, než kdokoli očekává. Jsou tam poškozené i konstrukce trámů, samotných krovů a zároveň statické problémy máme s vikýři. Projekt by měl být hotový snad do konce března včetně všech potřebných stavebních povolení,“ říká kastelán opočenského zámku Tomáš Kořínek.

Komplikovaná pak bude oprava báně na věži. Brána do parku u letohrádku je příliš úzká a stavební jeřáb se jí neprotáhne. Jednou z možností je, že by byl v ulici Zámecká přistaven jeřáb s ramenem dlouhým natolik, aby dosáhlo na věž a dokázalo báň zvednout a po nutných úpravách a opravách zase nasadit.

„Druhou možností je využití vrtulníku. Rozhodne stavební firma, která z možností pro ni bude reálná,“ dodává kastelán.

Více o letohrádku

Postavit ho nechal v letech 1601 až 1602 Jan Rudolf Trčka z Lípy. Jako předloha posloužil královský letohrádek v pražské Staré královské oboře. Renesanční budova prošla z popudu Rudolfa Josefa Colloredo-Mansfelda v roce 1810 empírovými úpravami. V současnosti je letohrádek uzavřen.