"Právě jsem ležel a do oken se opíral silný vítr s deštěm, což mě probudilo. Ozval se rachot a shodilo nám to tři čtvrtě střechy, prostě odletěla. Naštěstí se nikomu nic nestalo, střechu nám zaplachtovali hasiči, bylo jich tu asi třicet," líčí pondělní události František Pinkas, který nyní doufá, že se co nejdřív podaří sehnat řemeslníky, kteří by jim pomohli dům opravit.

Vichr nemilosrdně bral a lámal vše, co se mu postavilo do cesty. I statné stromy, po některých zbyla jen torza. Zřejmě postupoval v pruzích. Bohužel rodinný dům Pinkasových neminul, v Pohoří dopadl nejhůře.

František Pinkas ukazuje, že jen o pár metrů dál vzal živel jen jedno okno skleníku a stará dřevěná bouda vedle zůstala netknutá.

"Slyšela jsem rachot, běžela do obýváku, že se podívám, co se venku děje. Měli jsme tam psa, ale byl natolik mazaný, že se schoval u obývací stěny. Je vysoká až ke stropu a ten strop na ní držel. Většinou je pes u balkonových dveří a tam spadl komín. Bylo velké štěstí, že nikdo z nás v obýváku zrovna nebyl. Jak spadl komín, prorazil podlahu až do uhelny. Kdyby zrovna někdo seděl u stolu u počítače, tak ho to zabije. Střechu nám vítr odnesl až na palouček," dodává jeho manželka.

Vítr škodil i jinde

Vítr provětral v Pohoří i střechu domu poblíž obecního úřadu, z níž sházel tašky. Ale i když to na první pohled není vidět, škodil i jinde.

"Já byl zrovna na dvoře. Nebyla to dlouhá, ale zato intenzivní, prudká bouřka. A hlavně foukal vítr. Pak se začal točit, vír to sem tam očesal, poboural komín, polámal stromy, sebral na komínu plechovou střechu. Ta nám prorazila na několika místech střechu a dopadla u čekárny tak vteřinu za autem. Asi to nebylo tornádo, ale mělo to k tomu blízko," říká další obyvatel Pohoří Antonín Jurásek.

Větrná smršť se vyřádila také v Dobrušce, kde na mnoha místech polámala stromy. U dobrušského nádraží těsně vedle autobusové zastávky porazila vzrostlý smrk i s kořeny a ten pak vylomil dopravní značku a pomačkal mobilní toaletu. Škody nadělal také v Archlebových sadech a Pulicích, kde lámal stromy a jeden z nich spadl na rodinný dům. V Pulické ulici odtrhl i střechu na budově školy a v Provozské ulici hasiči zajišťovali utrženou střechu garáže. Vítr pak cloumal i se střechami ve Valu u Dobrušky.

Nad Chrudimí se zjevila supercela

Téměř 40 událostí

"V souvislosti s výstrahou vysokého stupně nebezpečí bouřek zasahovali hasiči během pondělního odpoledne v Královéhradeckém kraji u bezmála 40 událostí. Profesionální a dobrovolné jednotky hasičů především odstraňovaly spadlé stromy z komunikací. V několika případech jsme zasahovali u pádu střechy. Nejvíce postiženou oblastí byla Dobruška a okolí na Rychnovsku. Zde jsme zasahovali ve více než polovině všech případů," informovala mluvčí hasičů Martina Götzová.

Postižené bylo i Hradecko, například v Novém Bydžově zajišťovali hasiči ulítlé či pomuchlané střechy, v Hradci Králové ve Vážní ulici spadl strom na auto. Na Náchodsku kromě likvidace popadaných stromů také čerpali vodu.

Bouře pořádně zaměstnala rovněž energetiky, kvůli poruchám bylo v pondělí po 18. hodině bez proudu v Královéhradeckém kraji na 650 domácností. V úterý ráno už jen zhruba 85.