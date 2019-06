Už posedmé ožije Borohrádek ve čtvrtek 13. června Sportovními hrami seniorů Královéhradeckého kraje.

Sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje v Borohrádku. | Foto: Deník/ Pavel Nedbal

Soutěžit se bude ve čtyřech věkových kategoriích - 55 až 60 let, 61 až 70 let, 71 až 80 let a nad 80 let v celkem sedmnácti disciplínách, z toho je dvanáct individuálních a pět kolektivních.