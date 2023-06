/ROZHOVOR/ Až do dob středověku se už tuto sobotu 24. června opět ponoří Kvasiny na Rychnovsku. Část zámeckého parku se promění v historické ležení rytířů a jejich dam a chybět nebudou ani stylové stánky. Jen kousek odsud se také rozhoří velké bitvy, ale program toho nabídne mnohem víc. Třeba i obludárium. „Šerm je pro mě životní styl,“ říká organizátor akce a už odmala velký fanoušek historického šermu Vilém Janeček.

Sestřih z Půtových zámeckých slavností v roce 2022. | Video: archiv spolku Foltest

Nejen atraktivní podívanou, ale i náhledem do dávné místní historie jsou Půtovy zámecké slavnosti. Ty letošní jsou už šesté a návštěvníci se mohou těšit i na tradiční velký průvod rytířů, vznešených dam i dalších účastníků akce Kvasinami a Solnicí.

„Letos jsme si pro diváky připravili jisté překvapení, a to dvě bitevní ukázky. Jednu z roku 1425, kdy došlo k dobytí hradu Rychmberk (dnešní Liberk), v této bitvě proti sobě stanou armády Půty z Častolovic a bratrů Jana a Hynka z Rychnova. Jedná se o odvetu za vypálení hradu Pěčín. A druhá bitva je z období třicetileté války, konkrétně z roku 1643 – bude se bojovat o město Solnici mezi švédskou a císařskou armádou,“ prozradil v rozhovoru pro Deník Vilém Janeček, který vede pořádající spolek historického šermu Foltest.

Kolik rytířů se bitev zúčastní?

Zatím máme registrováno přes 500 bojovníků, ale počty pořád rostou.

Dá se dopředu tak velká bojová scéna nacvičit?

Popravdě to je nutnost. Obě bitvy mají již napsaný scénář, odkud a kdy bude jaká armáda vycházet, na koho kdo bude útočit. Jsou rozdělené takzvané velitelské role a tito velitelé se seznamují již měsíc se scénářem. Probíhal i video hovor, kde jsme u nákresu bojiště scénář probírali. Jednotliví bojovníci ale mezi sebou souboje nacvičené nemají a v tom je kouzlo bitev, tam se totiž ukáže, jak umíte šermovat.

Jak dlouho dopředu začíná organizace celé akce, kolik lidí se do přípravy zapojuje?

Technicky vzato přípravy začali s koncem loňského ročníku, ale ty největší a nejintenzivnější přípravy začínají asi ty dva měsíce před akcí, do organizace se zapojuje celý náš spolek, což je zhruba 20 lidí a výše zmínění velitelé z jiných spolků a za jejich dobrovolné zapojení se do chodu akce jim tímto děkuji. A stejně tak děkuji členům spolku za jejich nasazení při organizačních pracích. Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorům, městu Solnice a Královéhradeckému kraji.

Z Půtových zámeckých slavností. Vpravo Vilém JanečekZdroj: Deník/Jana Kotalová

Jak dlouho se historickému šermu věnujete vy sám a čím pro Vás tento koníček je?

Teď čtenářům prozradím osobní informaci – letos jsem oslavil 30. narozeniny a šermu se věnuji již 25 let! Šermu se totiž věnovali už moji rodiče a k tomuto životnímu stylu mě vedli hned od začátku. Šerm je pro mě životní styl, přizpůsobil jsem mu své povolání, dovolenou, manželku… Žertuji, ale je pravda, že svou ctěnou choť jsem k šermu přivedl také a vede se mnou náš spolek.

Co dalšího atraktivního nabídne program? Jaká bude jeho největší lahůdka na pódiu?

Program nabídne stálice jako kapelu Bohemian Bards, vystoupení orientální tanečnice Sahar, drezúru koni v podání Black Unicorn nebo ohňovou show. Ale rád bych vypíchnul novinku – propojení zhudebněné legendy o hradu Hasištejn se šermířským scénickým vystoupením od kapely Metanoon a Rytířů Země zubra.

Půtovy zámecké slavnosti

Kdy: v sobotu 24. června od 11 hodin

Vstupné: dospělí 200 korun, děti, ZTP, studenti, důchodci nad 65 let 100 korun, rodinné vstupné 500 korun (2 dospělí + 2 děti), děti do tří let zdarma.

Chystá se na letošních slavnostech nějaká novinka?

Novinkou je již zmíněná druhá bitva z období třicetileté války o naši Solnici a Legenda o hradu Hasištejn, ale v rámci středověkého tábora bude k vidění i dobové „obludárium“ s krásnou exotickou mořskou pannou!