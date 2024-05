Mimořádné škody způsobila kombinace rychlého nástupu jara, které uspíšilo kvetení zhruba o tři týdny, a následných mrazů, které udeřily v posledním dubnovém týdnu.

„Byl to stoletý mráz,“ povzdechl si Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie České republiky. „Opakovaně k nám vpadl arktický vzduch s nočními teplotami od minus pěti do minus osmi stupňů Celsia. Vegetace odpovídala úrovni obvyklé v druhé polovině května. Ovocnáři jsou zvyklí bojovat proti přízemním mrazíkům, kdy se dá něco uchránit a příroda to může vykompenzovat na tom, co zbude. Ale toto je naprosto fatální poškození a veškerá nákladná opatření byla neúčinná,“ popsal Ludvík, který je zároveň předsedou představenstva odbytového družstva EB Fruit, které tvoří 12 ovocnářských firem obhospodařujících 600 hektarů sadů na Jičínsku, Hradecku, Semilsku a Liberecku. Právě východní Čechy patří k nejpostiženějším oblastem u nás.

„Kdyby nebyla vegetace napřed, škody by byly vážné, ale jsem přesvědčen, že by většina pěstitelů polovinu úrody sklidila a byli by schopní to zvládnout sami. Toto však byla naprosto extrémní situace a pro ovocnáře doslova katastrofa,“ dodal.