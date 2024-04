Pět etap a už více než 580 kilometrů má za sebou Mirek Vladyka v dokumentární sérii, v níž se vydává na severní část Stezky Českem vedoucí z nejzápadnějšího bodu republiky k východnímu. Šestou etapu s ním pomyslně budou moci absolvovat televizní diváci už tento čtvrtek 11. dubna od 20.50 na ČT2, tentokrát z Velkého Poříčí do Králík.

Dělostřelecká tvrz Hanička | Foto: archiv České televize

Je dlouhá 92 kilometrů a čeká ho 2200 metrů stoupání a 2000 metrů klesání. „V plánu mám opět koukat kolem sebe, do historie našeho národa, ale i do nebe a do sebe,“ těší se poutník Mirek Vladyka s tím, že v krajině Orlických hor je rozhodně za čím se ohlédnout.

A třeba se i zastavit a důkladně okolí prozkoumat.

K takovým místům v Orlických horách patří Šerlich s Masarykovou chatou, poutní místo Neratov, Vrchní Orlice, ale Mirek Vladyka se zastaví také u Kačenčina šenku. Nevynechá ani orlickohorské rozhledny či Haničku. Po osadě u Rokytnice v Orlických horách byla pojmenována dělostřelecká tvrz patřící do systému meziválečného opevnění, které bylo budováno na obranu proti rozpínajícímu se hitlerovskému Německu. Po krajině je roztroušena řada takovýchto památek.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

„Stezka Českem je tisíc a tisíc kilometrů dlouhý oficiální přechod České republiky, nekomerční projekt party nadšenců, který se v dubnu 2021, s číslem třináct, dostal do největší světové aplikace dálkových treků. Stezku Českem může jít každý. Kdykoliv a jakkoliv, odkudkoliv a kamkoliv. Vše se počítá. Podstatou stezky jsou totiž lidé a jejich příběhy. Dokumentární sérii připravili společně s Martinem Úblem, autorem projektu Stezka Českem, Ivana Lokajová a Šárka Maixnerová,“ stojí v anotaci k dokumentární sérii.

Mohlo by vás také zajímat: Orlické hory skrývají i český Hobitín, najdete ho v Šedivinách