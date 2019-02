D. Třešňovec /FOTOGALERIE/ – Canis centrum uspořádalo ve čtvrtek před Štědrým dnem pro své opuštěné čtyřnohé svěřence Štěkání na Ježíška.

Od rána se pod stromečkem hromadily granule pro pejsky a další psí laskominy. V útulku se vystřídaly desítky lidí.



A jejich nejčastější reakce, když opouštěli útulek? „Nejradši bych si je vzala všechny,“ vyjádřila pocity většiny příchozích Blanka Vernerová.



Jeden z nich to štěstí měl, nový domov před Vánocemi našel Ringo, tříletý kříženec bernského salašnického psa a australského psa.

Ringo našel o Vánocích nový domov

Je skvělé, že lidé jsou na sebe o Vánocích hodnější. Je skvělé, že myslí na druhé, na zvěř v lesích i na opuštěná zvířata. A je skvělé, že Orlický deník mohl napomoci jednomu vánočnímu příběhu s dobrým koncem.



Když jsme na stránkách Orlického deníku před Vánocemi otiskli fotografie pejsků z Canis centra v Dolním Třešňovci, netušili jsme, co způsobíme v rodině Čabanových v Seči u Brandýsa nad Orlicí. Zatímco ve většině domácností vrcholily přípravy na svátky, u nich zasedla „rodinná rada“.



Tématem porady však nebylo, zda večeřet kapra, nebo vepřový řízek. Diskuze se točila kolem Ringa, tříletého křížence bernského salašnického psa a australského psa, kterému zemřel páníček a on skončil v útulku. Modré oči toho krásného stvoření přesvědčily nejen manžele Čabanovy, ale i jejich dceru. Protestující synové měli smůlu a ve čtvrtek se jelo pro nového člena rodiny…



Ringo si zrovna označkoval vánoční stromeček, když Čabanovi přijeli. A bylo definitivně rozhodnuto… Než byla připravená smlouva, Miloslava Čabanová vyprávěla, jak to všechno bylo: „Já jsem si takového psa přála, ale abychom ho vychovávali od štěněte a cvičili ho, to jsme nechtěli. Tenhle se nám zalíbil v Deníku, ale bylo to velké rozhodování, hodně jsme se rozmýšleli, protože máme ještě starého psa. Jsme z vesnice a máme velkou zahradu, tam mu bude dobře.“



Třináctiletý pes Ben, kočka a slepice tak mají od čtvrtka nového společníka, hromotluka s velkou silou, který je však kliďas a mazel. Do auta Čabanových skočil s takovou samozřejmostí, že nikdo nepochyboval, že našel ty pravé nové páníčky.



„Za tři roky je to první případ, že pejsek odešel jako ´vánoční dárek´. Cítím trošku smutek, protože to je pejsek, kterého jsme tady všichni milovali, upoutal nás očima i chováním, ale především cítím obrovskou radost. Teď má páníčka,“ neskrývala nadšení Renata Kristková, vedoucí útulku.



Hezké svátky měl nejen Ringo, spoustu dárků dostali i další svěřenci Canis centra a do tepla rodinné pohody se vypravil i Tlapička, pejsek, který přišel o tlapku. Má totiž v Lanškrouně svou ochránkyni, u níž bude až do silvestra.