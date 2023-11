Řada základních škol na Rychnovsku v pondělí zůstala kvůli stávce zavřená, v největším městě regionu se však děti učily. Zaměstnanci všech tří zařízení zvolili jinou formu protestu proti vládním škrtům a jejich dopadům na kvalitu výuky či nepedagogické pracovníky.

Řada základních škol na Rychnovsku zůstala kvůli stávce zavřená, v největším městě regionu se však děti učily. | Video: Deník/Stanislav Ďoubal

„Přestože má stávka podporu, všechny naše školy jsou kvůli dětem otevřené. Někteří zaměstnanci stávkují, ale výuka je zajištěná. O stanoviscích ke stávce vedení škol informovalo rodiče a mluví o tom i se žáky,“ popsala Veronika Kafuňková z rychnovského městského úřadu, který tamní základní školy zřizuje.

Zavřená zůstala například základní škola v Kostelci nad Orlicí, kde byla v provozu jenom družina. Tam se o děti starali dva učitelé, kteří se do stávky nezapojili.

„Otevřené je jedno oddělení družiny pro nejmenší děti od první do třetí třídy, jejichž rodiče o to měli zájem. Jejich zájem jsme kompletně pokryli,“ uvedl ředitel kostelecké základní školy Jiří Němec.

VIDEO: V Kvasinách se zastavila výroba, odbory brojí proti nižším benefitům

Hlavním důvodem protestu kantorů jsou vládní škrty. O platy však učitelům nejde. Podle návrhu rozpočtu na rok 2024 chybí peníze na téměř sedmnáct tisíc pracovních míst nepedagogických pracovníků. Ředitelé se rovněž obávají o kvalitu výuky při takzvaných dělených hodinách. Jejich počet se má na základních školách snížit o šest procent.

„Nejvíce mě pálí snižování dělených hodin, to je pro mě osobně nejdůležitější. Bude to znamenat, že místo některých dělených hodin budeme částečně učit v plných třídách. Některé hodiny budeme muset spojit, což sníží efektivitu výuky. Týká se to jazyků, volitelných seminářů nebo tělesné výchovy. Zatím ale nemá smysl vydávat nějaká stanoviska, nejdříve musíme mít k dispozici konkrétní rozpočet. Podle toho budeme v lednu dělat strategii a rozhodovat se, co se bude muset omezit,“ vysvětlil ředitel Němec.

Mohlo by vás zajímat: V Kvasinách se zastavila výroba, odbory brojí proti nižším benefitům

Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal