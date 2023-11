„Nakonec jsme se rozhodli, že budeme stávkovat formou úplného zavření školy včetně jídelny a družiny. Stále ještě vyčkáváme a sledujeme poslaneckou sněmovnu, jestli nedojde ke změně, protože některé návrhy jsou ještě v jednání. Doufáme, že by zvrat ještě mohl nastat, ale nevypadá to příliš nadějně, takže budeme ještě dnes informovat rodiče,“ uvedla ředitelka náchodské Základní školy Plhov Petra Horáková.

„Dokud nemáme na stole rozpočet, nevíme, jak se to projeví. Nejvíce mě pálí snižování dělených hodin, to je pro mě osobně nejdůležitější. Bude to znamenat, že místo některých dělených hodin budeme částečně učit v plných třídách. Některé hodiny budeme muset spojit, což sníží efektivitu výuky. Týká se to jazyků, volitelných seminářů nebo tělesné výchovy. Zatím ale nemá smysl vydávat nějaká stanoviska, nejdříve musíme mít k dispozici konkrétní rozpočet. Podle toho budeme v lednu dělat strategii a rozhodovat se, co se bude muset omezit,“ vysvětlil kostelecký ředitel Němec.

Podle Petry Horákové z plhovské školy nabourají omezení týkající se asistentů a počtu hodin komfort výuky. Mnoho dětí potřebuje podporu, bez ní si nedovedu chod školy představit. Ministerstvo přišlo na to, že by bylo dobré se přiblížit západnímu typu školství a jít do hloubky problémů. To se týká třeba laboratorních prací, finanční či čtenářské gramotnosti. Toho nedosáhneme v třicetihlavé třídě. Je to podmíněno dělením skupin, případně tandemovou výukou,“ připomněla ředitelka.

Ekonomové: Na balíček doplatí hlavně rodiny se středním příjmem a malými dětmi

Nerozhodnuté školy mají čas nahlásit formu stávky zřizovatelům do středy.

„V tuto chvíli víme, že některé budou zavřené úplně a jiné částečně. Jednání v některých z nich jsou hodně složitá. Někde se snaží zajistit chod alespoň na prvním stupni nebo v družinách,“ uvedla mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

