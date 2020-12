Jakub Vavřička přišel do Rokytnice v Orlických horách před rokem a půl, začal tu provozovat nostop bar Tátův obývák. Před půlrokem se k němu přidal jeho kamarád David Biksadský, okolnosti ho tak trochu k tomu donutili.

"Prožíval jsem to z pozice divadelníka, protože mám smlouvy v pražských divadlech, ať už to je Státní opera v Praze nebo Hudební divadlo Karlín, v hronovském divadle dělám kulisáka a najednou se to všechno začalo zavírat," líčí to, jak se nakonec ocitl v Rokytnici David Biksadský.

Pro oba byl tento rok náročný. "Jaro jsem v klidu přežil a teď na podzim už to bylo horší, už jsem se dostal do dluhů a další přiškrcování už není možné. To by byl náš konec," upozorňuje Jakub Vavřička.

Citelný zásah v podobě zkrácené otevírací doby

Zkrácení otvírací doby nonstop bar citelně zasáhlo. "Kuba si samozřejmě požádal o příspěvek na nájemné a OSVČ, ale to nepokryje reálné ztráty. My od desáté do šesté ranní uděláme největší tržbu," poukazuje David Biksadský.

Nejen to je však vedlo připojit se k protestu a svůj podnik po 20. hodině nezavírat.

"Iniciativa vznikla z podnětu pana Janečka z pivovaru Malý Janek v Jincích u Příbrami. Začal sám protestovat a vyzývat lidi, aby se připojili k němu. Vzhledem k tomu, že jsem se patnáct let pohyboval v marketingu a viděl jsem, že to pan Janeček dělá nejlépe, jak umí, ale přece je to "jen" hospodský, tak jsme mu zavolali a začali jsme to organizovat s ním," vysvětluje David.

"Doménu Chcípl pes CZ jsme měli schovanou pro úplně jiný projekt. Na Jiráskově Hronově jsem se domluvil s kamarády, kteří mají kapely, že uděláme takový malý festival Chcípl pes. Že budeme jezdit po republice s kapelami a budeme budit toho kulturního "mrtvého psa". Měli jsme tu domluvený kulturák, ale najednou přišla druhá vlna. Tak jsme se na to vykašlali, že až to přejde, Chcíplého psa vytáhneme. Najednou se objevila iniciativa pana Janečka a my přišli s touto doménou a za den jsme panu Janečkovi pomohli učesat nějaké prohlášení, dělal na tom výborný bývalý novinář Zdeněk Fikar. Dnešním dnem začínáme registraci jakýchkoli malých a středních podnikatelů do našeho sdružení," prozradil v pátek David Biksadský.

V neděli by mělo dojít k "setkání" všech zainteresovaných lidí, zapojených do iniciativy, aby si vybrali zástupce do svého čela, domluvili společný postup a začali jednat s politiky.

Stávka pokračuje navzdory hrozbám pokuty

Ve stávce rokytnický bar Tátův obývák pokračuje a také dnes zůstane otevřený i po 20. hodině, navzdory opakovaným "návštěvám" policie a hrozbě pokuty ze správního řízení. Jak provozovatelé baru říkají, nejde o válku s policií, berou to, že to je jejich práce. Ostatně i od nich cítí jakési pochopení.

"Nejsme bar, kde by se děly nějaké problémy, nescházejí se nám tu "divní" hosti. Na zlepšení pověsti, který tento nonstop dřív měl, jsme zapracovali. Je to neformální místo pro potkávání s dobrým pitím a příjemnou atmosférou," dodává Jakub Vavřička a poukazuje třeba i na to, že funguje i jako čajovna a konají se tu akce pro děti.

"Samozřejmě, že vláda bude ještě přijímat různá další omezení. Nám jde spíš o to, abychom byli poradním orgánem, který bude sdružovat lidi, jichž se to týká, a ti řekli, co potřebují. Jsou tu třeba s námi půjčovna sportovních potřeb, vlekaři, hoteliéři, cítíme obrovskou vlnu zájmu nejen tady u nás, ale po celé republice," tvrdí David.

Věří, že jako v případě první vlny, se lidé opět dokážou semknout: "Myslím si, že to může fungovat znovu. Vznikají i další podobná uskupení, což si myslím, že je dobře. Je třeba si říct společné cíle, které máme."

Podle něj se nejedná o žádné zlehčování situace kolem covidu: "Já jsem třeba kvůli covidu neviděl půl roku mámu, která je s rakovinou v nemocnici, aby náhodou nechytla covid, který tam už stejně chytla. Do protestu jsme šli z různých důvodů, z důvodu nesouhlasu s tím, co se děje, možná totální frustrace, kdy člověk už neví kudy kam, má dvě práce a najednou nemá ani jednu a příspěvky v nedohlednu. Chceme, aby vláda občany poctivě informovala a nevznikala chaotická nařízení, která povedou k tomu, že se nedostanete za svými blízkými příbuznými do nemocnice, nebo že přijdete o příjem, že pak člověk nebude schopný splácet hypotéku. Z toho ekonomického hlediska to může mít ještě daleko větší důsledky, když lidé postupně přicházejí o práci, nemají z čeho platit a za chvilku nebudou mít kde bydlet. Bude stát budovat chudobince, do kterých nás šoupne?," ptá se David Biksadský.

Že by se vrátil ke své původní práci kulisáka do Státní opery, nepočítá. "Vypadá to, že divadla zůstanou zavřená nejméně do února a tady už mám rozjeté podnikání s Kubou. V Rokytnici se mi líbí," dodává.