Zaměstnanci kvasinské automobilky se v pondělí po poledni připojili k výstražné stávce odborů společnosti Škoda Auto a jednu hodinu nepracovali. Výroba se tak kvůli dvou směnám zastavila na dvě hodiny. Na protestním shromáždění na parkovišti před branami fabriky se sešly desítky lidí, ovšem symbolicky neodpracovanou hodinou se k ní připojily celé směny.

„Máme tu 1760 podpisů z noční směny, která nás podpořila celá. To je úžasné číslo,“ informoval z provizorní tribuny předseda odborové organizace Odbory KOVO Kvasiny Martin Lustyk.

Odborům vadí vládní konsolidační balíček a jeho součásti týkající se prodloužení věku odchodu do důchodu a rušení daňového zvýhodnění zaměstnanců.

„Úspory vlády se dotýkají zaměstnaneckých benefitů a výhod, které si za dlouhé roky vydobyli. Dostávají je například za to, že se starají o své zdraví. Odbory pracují třicet let na benefitním systému ve snaze zlepšit životní podmínky našich zaměstnanců a jejich rodin. Teď vláda přišla s tím, že jim to chce zkrátit,“ vysvětlil postoj odborů Lustyk.

Hodinovou výstražnou stávku v Kvasinách držela v pondělí ranní směna od 13 do 14 hodin a odpolední směna od 14 do 15 hodin. Zaměstnanci se začali shromažďovat na části parkovišti ohraničeném páskou po 13. hodině a po zhruba čtvrthodině začaly proslovy odborářů. Protestní akce nazvaná Hodina minus trvala dalších přibližně patnáct minut.

Své odbory podpořilo i vedení automobilky, které již před časem avizovalo, že bere na vědomí zapojení Odborů KOVO ke stávce.

„Na základě dialogu s naším sociálním partnerem Odbory KOVO poskytneme součinnost tak, aby byla zabezpečena všechna důležitá pracoviště a bezpečnost našich zaměstnanců,“ uvedla mluvčí společnosti Škoda Auto Ivana Povolná.

Mladoboleslavská automobilka podle svého vyjádření ke stávce vnímá zaměstnanecké benefity jako motivační nástroj a součást dlouho budované firemní kultury a nástroj pozitivního ovlivnění zdravého životního stylu zaměstnanců. „Znění schválené Senátem PČR sice zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů zachovává, ovšem s omezením do výše poloviny průměrné mzdy v předcházejícím období. Přestože to vnímáme jako vstřícný krok, nejsme ztotožněni s navrženým omezením,“ doplnila mluvčí.