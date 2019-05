Podle informací ČTK část plánované nové průmyslové zóny Solnice - Kvasiny poblíž kvasinského závodu Škoda Auto se kvůli úsporám možná stavět nebude.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Již přidělenou státní dotaci na výstavbu zóny 653 milionů korun by chtěl kraj kvůli růstu nákladů navýšit o 280 milionů korun. Ve větší - jižní části zóny by měly vzniknout skladovací haly externích dodavatelů Škody Auto. Pokud by se menší část zóny, tedy část Sever, o využitelné ploše asi 10 hektarů nestavěla, mohlo by se ušetřit 205 milionů korun. Vyplývá to z materiálu ministerstva průmyslu a obchodu pro pondělní jednání vlády, který má ČTK k dispozici.